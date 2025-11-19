Prefeitura cutuca chanceler alemão após polêmica: “Esqueceu educação na mala”

Chanceler alemão, Friedrich Merz - Foto: Reprodução | Instagram | @merzcdu

As queixas polêmicas do primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, após sua visita ao Brasil gerou manifestação da prefeitura de Salvador na terça-feira, 18.

Na publicação, a administração municipal criticou as falas do chanceler alemão, que afirmou ter “ficado contente por retornar à Alemanha” após sua estadia em Belém, no Pará, quando participou da COP30.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Respeite a casa alheia! Se você é visita, não deve falar mal do anfitrião. Entenda o contexto local. Antes de criticar, aprenda sobre o lugar que te recebe. Evite comparações desnecessárias”, diz um dos cards.

Em seguida, a publicação diz: “‘Ah, porque no meu país é melhor...’, ô bê, ninguém pediu essa opinião. Pratique a humildade diplomática! Sua educação vale mais do que qualquer discurso. Valorize o que encontrou! se o país abriu as portas, reconheça isso. Ser grato é o mínimo”.

A prefeitura de Salvador ainda deixou um alerta para os visitantes: “Deixo aqui um lembrete básico de convivência internacional, já que algumas visitas esqueceram a educação na mala!”.

A postagem feita pela administração soteropolitana foi compartilhada com a prefeitura de Belém, cidade-sede do evento climático.

Veja polêmica:

Lula manda recado a chanceler alemão

O presidente Lula (PT) rebateu as críticas do chanceler nesta terça-feira, 18, e afirmou que Merz deveria ter aproveitado a cultura paraense durante a sua visita ao país.

"O primeiro-ministro da Alemanha [Merz] esses dias se queixou: 'Ah eu fui em Belém, mas voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'. Ele, na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará, ele deveria ter provado a culinária do Pará”, disse o petista.

Em tom descontraído, o presidente ainda complementou: “Porque ele ia perceber que Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora, coma maniçoba".