Suspeitos de ajudar na fuga dos 16 do presídio de Eunápolis morrem

Mais duas pessoas suspeitas de envolvimento na fuga dos 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, na quinta-feira, 12, morreram após entrar em confronto com as forças policiais. O caso aconteceu na sexta-feira, 13, mas só foi confirmado pela Polícia Civil, nesta segunda-feira, 16.

De acordo com a Polícia Civil, os homens foram identificados como Fernando Correia Santos, de 35 anos e David Silva Souza, de 32 anos.

Conforme a ocorrência, policiais militares estavam em diligências após receberem uma denúncia de que dois suspeitos, envolvidos no resgate de presos no Presídio de Eunápolis, estavam escondidos na região. Ao chegarem aos locais indicados, os policiais foram recebidos a tiros. Após o confronto, os suspeitos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas e munições, que foram apresentadas na unidade policial pelos militares.

Antes disso, uma outra pessoa, identificada como Jaione Santos de Souza, de 33 anos, já havia sido localizada e também morreu em confronto com as forças policiais. O caso também aconteceu na sexta. Na ocasião, equipes de segurança pública foram a rua Prudente de Morais, bairro Juca Rosa, após denúncia de que participantes da fuga estariam no local. Lá, houve troca de tiros e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Prisão

No mesmo dia, um dos facilitadores da fuga foi preso horas depois por agentes da Polícia Civil. O homem foi localizado em uma residência em Eunápolis, onde estava de posse de um fuzil. Durante o interrogatório, ele deu informações para a polícia. O meliante confessou ter participado diretamente da ação criminosa e disse que receberia a quantia de R$ 5 mil pelo crime.

Conforme uma fonte do Portal A TARDE, até o momento, já são três presos e três mortos durante as ações que buscam recapturar os 16 detentos que fugiram da unidade na quinta-feira. Ao todo, ao menos oito pessoas teriam participado diretamente da invasão. Nenhum dos fugitivos foi recapturado até o momento.

Intervenção e direção afastada

Na sexta-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), informou que o secretário José Castro determinou a intervenção administrativa da Unidade por 30 dias, prorrogáveis por período igual, se necessário. Segundo o comunicado, a medida se deu para garantir a imparcialidade nas investigações, afastou também por 30 dias a diretora, o diretor-adjunto e o coordenador de segurança do CPE.

O gestor da pasta determinou ainda a instauração de uma sindicância para apurar a ocorrência de invasão e fuga de presos no CPE.

Fugitivos

O objetivo principal da ação criminosa foi libertar um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), Ednaldo Pereira Souza, vulgo 'Dada'. Além dele, Sirlon Risério Dias Silva, Mateus de Amaral Oliveira, Geifson de Jesus Souza, Anderson de Oliveira Lima, Altieri Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliard da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Romildo Pereira dos Santos, Thiago Almeida Ribeiro, Idário Silva Dias, Isaac Silva Ferreira e William Ferreira Miranda, conseguiram fugir.