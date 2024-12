Suspeito de participar de fuga em presídio morre em confronto com a polícia

Criminoso foi localizado por equipes da 1ª Delegacia Territorial - Foto: Divulgação | PC - BA

Jaione Santos de Souza, de 33 anos, suspeito de participar da fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, morreu em confronto com a Polícia Civil nesta sexta-feira, 13. Ele foi localizado por equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro), Catti Depin e DRFR de Eunápolis. Um outro suspeito foi preso novamente pelas forças de segurança.

Leia mais:

>> Suspeito de participar da fuga de 16 detentos na Bahia é preso

>> Líder de facção era alvo do 'resgate' da invasão a presídio na Bahia

>> Veja quem são os 16 fugitivos do Conjunto penal de Eunápolis

>> Grupo armado invade presídio e liberta 16 detentos na Bahia

Durante as incursões para localizar os fugitivos, a polícia recebeu a informação de que Jaione estava envolvido na fuga e, quando chegou à sua residência, encontraram o criminoso nos sofá da casa. De acordo com a PM, ele se escondeu no fundo do imóvel e disparou contra os agentes, mas acabou sendo atingido. Ele foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

No imóvel onde o criminoso estava a polícia apreendeu um revólver calibre .38 — usado no confronto —, 15 munições de fuzil .762, duas munições de calibre .38 intactas e cinco deflagradas.

Sobre a fuga da cadeia

A invasão ao conjunto penal aconteceu na noite de quinta-feira, 12, por vota das 23h. De acordo com Secretaria de Administração Penitenciária e Rossocialização (Seap), antes de abrir as celas e liberar os presos, o grupo ainda trocou tiros com os agentes.

Os internos que fugiram foram identificados pela SEAP como: Sirlon Risério Dias Silva, Mateus de Amaral Oliveira, Geifson de Jesus Souza, Ednaldo Pereira Souza, Anderson de Oliveira Lima, Altieri Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliard da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Romildo Pereira dos Santos, Thiago Almeida Ribeiro, Idário Silva Dias, Isaac Silva Ferreira e William Ferreira Miranda.