POLÍCIA
POLÍCIA

Jovem é preso por extorquir homens gays após encontros em Salvador

Suspeito usava encontros marcados em app para exigir dinheiro e bens pessoais

Luan Julião

Por Luan Julião

26/11/2025 - 20:38 h
Vítimas, em maioria turistas, relataram ameaças com faca e tesoura durante extorsões
A Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) prendeu, nesta quarta-feira, 26, um jovem de 21 anos acusado de enganar e extorquir homens gays em Salvador. O suspeito, identificado como Luís Felipe de Jesus da Silva, foi localizado na Barra enquanto circulava livremente, momentos antes, ele havia publicado nas redes sociais uma foto passeando em um shopping da capital.

De acordo com as investigações, oito vítimas, grande parte delas turistas, relataram ter sido atraídas por mensagens enviadas por Luís Felipe em um aplicativo de relacionamento voltado ao público masculino. Após marcar encontros, ele mantinha relações sexuais com os homens e, em seguida, afirmava ser garoto de programa, exigindo dinheiro e objetos pessoais.

Os depoimentos apontam que as cobranças eram acompanhadas de ameaças e agressões físicas; em alguns ataques, o jovem teria usado faca e tesoura, alegando pertencer a uma organização criminosa.

Nas redes sociais, o suspeito exibia uma rotina de ostentação, com fotos em restaurantes sofisticados e legendas provocativas, em uma delas, escreveu: “Malandro na minha mão vira otário sempre”.

A prisão desta quarta-feira foi resultado do cumprimento de um mandado de prisão preventiva. A polícia informou que Luís Felipe já responde a outros processos, incluindo acusações de estupro, extorsão e roubo.

Após ser detido, ele foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde continua custodiado e à disposição da Justiça. O celular do suspeito também foi apreendido para auxiliar nas investigações.

Tags:

crime extorsão Polícia Relacionamentos Salvador Turismo

