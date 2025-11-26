Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGORA É LEI!

Mulheres protegidas: governo sanciona lei que libera spray de pimenta

Mulheres com medida protetiva receberão o spray gratuitamente

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/11/2025 - 18:50 h
Produtos serão vendidos em farmácias
Produtos serão vendidos em farmácias -

Em uma iniciativa inédita no país, o governo do Rio de Janeiro sancionou a lei que autoriza que mulheres tenham acesso legal a sprays de extrato vegetal - como o de pimenta - para autodefesa, transformando a regulamentação desses dispositivos em uma nova política de enfrentamento à violência de gênero.

A medida, que foi sancionada nesta quarta-feira, 26, pelo governador Cláudio Castro, torna o estado fluminense o primeiro do país a regulamentar esse tipo de proteção pessoal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mas, a nova legislação estabelece regras rígidas e determina que o produto tenha, no máximo, concentração de 20% e só poderá ser comercializado em farmácias, mediante identificação do comprador, com limite de duas unidades por mês. A venda será autorizada para maiores de 18 anos ou para jovens a partir dos 16, desde que apresentem autorização formal dos responsáveis.

Mulheres com medida protetiva vigente terão direito ao spray gratuitamente. Nesses casos, o custo deverá ser ressarcido pelo agressor enquanto durar a decisão judicial - uma inovação que reforça o caráter de proteção às vítimas.

Outro ponto inédito está nos parâmetros definidos para a embalagem. Os frascos de até 70 gramas serão destinados ao uso civil, enquanto unidades acima de 50 ml ficarão restritas às forças de segurança.

A deputada Sarah Poncio (Solidariedade), autora do projeto, comemorou a sanção e afirmou que a proposta atende a uma necessidade urgente.

“A sanção desta lei é uma vitória concreta para as mulheres do Rio. Falamos de segundos que podem salvar vidas, daquele intervalo crítico em que a mulher está vulnerável e o socorro ainda não chegou", destacou a parlamentar.

Leia Também:

Lei que garante prioridade de matrícula a alunos com TEA é sancionada
Preso, Bolsonaro pode perder posto de capitão do Exército
Decisão judicial anula votos e muda composição da Câmara Municipal

Durante as discussões na Assembleia Legislativa, Poncio comentou a repercussão da proposta e disse que não observou resistência feminina ao tema: “viu nenhum comentário negativo de mulheres, apenas de homens”.

Para ela, essa reação demonstra o incômodo de parte dos homens frente à busca das mulheres pelo direito de se proteger. As informações são do G1.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autodefesa feminina. Cláudio Castro deputada Sarah Poncio extrato vegetal frascos civis lei inédita medida protetiva política de enfrentamento à violência proteção pessoal Regulamentação Rio de Janeiro segurança para mulheres spray de pimenta venda de sprays Violência contra a mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Produtos serão vendidos em farmácias
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Produtos serão vendidos em farmácias
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Produtos serão vendidos em farmácias
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Produtos serão vendidos em farmácias
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

x