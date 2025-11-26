Decisão judicial anula votos e muda composição da Câmara Municipal

Os vereadore Dr. Cláudio, PT, Elyabe Lopes Ribeiro Barros, PSDB, André do Juquinha, MDB, serão empossados no dia 1º de dezembro - Foto: Reprodução

A partir do dia 1º de dezembro, a Câmara Municipal de Sento Sé, na região norte do estado, terá uma nova formação, após uma reviravolta provocada por decisão da Justiça Eleitoral. A 96ª Zona Eleitoral confirmou, nesta terça-feira, 25, os nomes dos três candidatos que assumirão as vagas deixadas pelos vereadores do PSD cassados por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.

Com a decisão, que anulou todos os votos do PSD, uma nova retotalização do sistema foi realizada e passam a ocupar as cadeiras os vereadores José Cláudio de Oliveira Santos, o Dr. Cláudio, do PT, Elyabe Lopes Ribeiro Barros, do PSDB e Enos André de Castro Paes , o André do Juquinha, do MDB.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Reprodução

Segundo informações do órgão eleitoral, os novos edis já estão aptos a serem diplomados. A posse está marcada para a próxima segunda-feira, 1º. A mudança consta no relatório oficial do sistema de totalização do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que redistribuiu as vagas após a decisão judicial.

Mandatos cassados

Hailton Rocha

Denis Almeida

Jáder Sento Sé

Hailton Rocha, Denis Almeida e Jáder Sento Sé perderam os mandatos | Foto: Reprodução

A cassação ocorreu após o TRE-BA concluir que o PSD utilizou candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir a cota mínima exigida por lei, prática que configura fraude eleitoral. Diante disso, todos os votos do partido foram anulados, alterando significativamente a composição da Câmara Municipal. As informações são do Giro Ipiaú.