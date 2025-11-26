CASSADOS
Decisão judicial anula votos e muda composição da Câmara Municipal
Vereadores perdem os mandatos após Justiça identificar fraude à cota de gênero
Por Andrêzza Moura
A partir do dia 1º de dezembro, a Câmara Municipal de Sento Sé, na região norte do estado, terá uma nova formação, após uma reviravolta provocada por decisão da Justiça Eleitoral. A 96ª Zona Eleitoral confirmou, nesta terça-feira, 25, os nomes dos três candidatos que assumirão as vagas deixadas pelos vereadores do PSD cassados por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.
Com a decisão, que anulou todos os votos do PSD, uma nova retotalização do sistema foi realizada e passam a ocupar as cadeiras os vereadores José Cláudio de Oliveira Santos, o Dr. Cláudio, do PT, Elyabe Lopes Ribeiro Barros, do PSDB e Enos André de Castro Paes , o André do Juquinha, do MDB.
Segundo informações do órgão eleitoral, os novos edis já estão aptos a serem diplomados. A posse está marcada para a próxima segunda-feira, 1º. A mudança consta no relatório oficial do sistema de totalização do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que redistribuiu as vagas após a decisão judicial.
Mandatos cassados
- Hailton Rocha
- Denis Almeida
- Jáder Sento Sé
Leia Também:
A cassação ocorreu após o TRE-BA concluir que o PSD utilizou candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir a cota mínima exigida por lei, prática que configura fraude eleitoral. Diante disso, todos os votos do partido foram anulados, alterando significativamente a composição da Câmara Municipal. As informações são do Giro Ipiaú.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes