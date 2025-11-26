Menu
CASSADOS

Decisão judicial anula votos e muda composição da Câmara Municipal

Vereadores perdem os mandatos após Justiça identificar fraude à cota de gênero

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/11/2025 - 18:14 h
Os vereadore Dr. Cláudio, PT, Elyabe Lopes Ribeiro Barros, PSDB, André do Juquinha, MDB, serão empossados no dia 1º de dezembro
Os vereadore Dr. Cláudio, PT, Elyabe Lopes Ribeiro Barros, PSDB, André do Juquinha, MDB, serão empossados no dia 1º de dezembro

A partir do dia 1º de dezembro, a Câmara Municipal de Sento Sé, na região norte do estado, terá uma nova formação, após uma reviravolta provocada por decisão da Justiça Eleitoral. A 96ª Zona Eleitoral confirmou, nesta terça-feira, 25, os nomes dos três candidatos que assumirão as vagas deixadas pelos vereadores do PSD cassados por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.

Com a decisão, que anulou todos os votos do PSD, uma nova retotalização do sistema foi realizada e passam a ocupar as cadeiras os vereadores José Cláudio de Oliveira Santos, o Dr. Cláudio, do PT, Elyabe Lopes Ribeiro Barros, do PSDB e Enos André de Castro Paes , o André do Juquinha, do MDB.

Imagem ilustrativa da imagem Decisão judicial anula votos e muda composição da Câmara Municipal
| Foto: Reprodução

Segundo informações do órgão eleitoral, os novos edis já estão aptos a serem diplomados. A posse está marcada para a próxima segunda-feira, 1º. A mudança consta no relatório oficial do sistema de totalização do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que redistribuiu as vagas após a decisão judicial.

Mandatos cassados

  • Hailton Rocha
  • Denis Almeida
  • Jáder Sento Sé
Hailton Rocha, Denis Almeida e Jáder Sento Sé perderam os mandatos
Hailton Rocha, Denis Almeida e Jáder Sento Sé perderam os mandatos

Leia Também:

Ausência de Motta e Alcolumbre em evento expõe tensão com governo Lula
Lula diz que Brasil deu lição de democracia com prisão de Bolsonaro
General Heleno revela diagnóstico de alzheimer após prisão

A cassação ocorreu após o TRE-BA concluir que o PSD utilizou candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir a cota mínima exigida por lei, prática que configura fraude eleitoral. Diante disso, todos os votos do partido foram anulados, alterando significativamente a composição da Câmara Municipal. As informações são do Giro Ipiaú.

x