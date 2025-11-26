Menu
TRAMA GOLPISTA

General Heleno revela diagnóstico de alzheimer após prisão

Exame médico classificou Heleno como um "indivíduo idoso, com aparência condizente com a idade biológica..."

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

26/11/2025 - 15:55 h
Doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que resulta na perda progressiva de neurônios
Doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que resulta na perda progressiva de neurônios

O General Augusto Heleno, 78 anos, preso nesta terça-feira, 25, informou ser portador de Alzheimer em evolução desde 2018. A revelação ocorreu durante exame médico no Comando Militar do Planalto, em Brasília, momento em que o militar iniciou o cumprimento da pena de 21 anos.

O relatório médico aponta a declaração do general sobre o diagnóstico: "ser portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão, em tratamento medicamentoso".

Heleno, que atuou como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi condenado no âmbito da ação penal que apurou a suposta tentativa de golpe de Estado entre o final de 2022 e janeiro de 2023. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o trânsito em julgado, e o ministro Alexandre de Moraes decretou o início do cumprimento da sentença.

Os crimes atribuídos ao ex-ministro incluem organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave, além de deterioração de patrimônio tombado.

O exame médico classificou Heleno como um "indivíduo idoso, com aparência condizente com a idade biológica, colaborativo e com estado emocional estável," e registrou sinais vitais regulares.

A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que resulta na perda progressiva de neurônios, sendo a causa mais comum de demência em idosos.

