Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

O gesto de Gusttavo Lima em show após Bolsonaro ser preso

Cantor é conhecido pelo apoio público ao ex-chefe do Executivo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/11/2025 - 11:43 h | Atualizada em 26/11/2025 - 11:59
Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro
Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro -

Horas após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cantor Gusttavo Lima se apresentou no Caldas Country Festival 2025, na noite deste sábado, 22, em Caldas Novas, Goiás.

Conhecido por seu alinhamento a pautas de direita e apoio público ao ex-chefe do Executivo, o sertanejo levou uma bandeira do Brasil ao palco, símbolo marcante utilizado durante a campanha bolsonarista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem O gesto de Gusttavo Lima em show após Bolsonaro ser preso
| Foto: Reprodução

Leia Também:

STF x Eduardo Bolsonaro: entenda decisão que pode levar deputado à cadeia
"A conta vem", diz Jerônimo Rodrigues sobre prisão de Bolsonaro
Chanceler alemão critica pão em Angola após críticas a Belém

Além de Gusttavo Lima, também se apresentaram no sábado os artistas Leonardo, Murilo Huff, Lorena Cristine e Natanzinho Lima.

Gustavo Lima já quis concorrer a presidência

Gustavo Lima anunciou sua candidatura a presidência para dois meses depois declarar que desistiu de concorrer ao cargo nas eleições de 2026. O artista contou que a desaprovação da família foi o principal ponto que pesou na decisão. “Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito”, disse o cantor.

Contudo, uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu na época. Ele 'minimizou' a possível candidatura do cantor ao Palácio do Planalto. Questionado sobre o nome do sertanejo, que apoiou sua candidatura em 2022, Bolsonaro preferiu não estender comentários, falando apenas que o conhece como "cantor".

"Não conheço. É um cantor", disparou Bolsonaro.

Prisão de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passe a cumprir, a partir desta terça-feira, 25, a pena pelos crimes cometidos dentro da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado. 

Condenado a 27 anos e três meses de prisão, o político ficará a maior parte do período em regime fechado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caldas Country Festival gusttavo lima Jair Bolsonaro música sertaneja Política brasileira prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x