O gesto de Gusttavo Lima em show após Bolsonaro ser preso

Horas após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cantor Gusttavo Lima se apresentou no Caldas Country Festival 2025, na noite deste sábado, 22, em Caldas Novas, Goiás.

Conhecido por seu alinhamento a pautas de direita e apoio público ao ex-chefe do Executivo, o sertanejo levou uma bandeira do Brasil ao palco, símbolo marcante utilizado durante a campanha bolsonarista.

Além de Gusttavo Lima, também se apresentaram no sábado os artistas Leonardo, Murilo Huff, Lorena Cristine e Natanzinho Lima.

Gustavo Lima já quis concorrer a presidência

Gustavo Lima anunciou sua candidatura a presidência para dois meses depois declarar que desistiu de concorrer ao cargo nas eleições de 2026. O artista contou que a desaprovação da família foi o principal ponto que pesou na decisão. “Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito”, disse o cantor.

Contudo, uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu na época. Ele 'minimizou' a possível candidatura do cantor ao Palácio do Planalto. Questionado sobre o nome do sertanejo, que apoiou sua candidatura em 2022, Bolsonaro preferiu não estender comentários, falando apenas que o conhece como "cantor".

"Não conheço. É um cantor", disparou Bolsonaro.

Prisão de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passe a cumprir, a partir desta terça-feira, 25, a pena pelos crimes cometidos dentro da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão, o político ficará a maior parte do período em regime fechado.