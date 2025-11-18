Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POR TABELA

Caiu a chapa! Vereador é cassado por fraude do partido em cota de gênero

Justiça determinou perda de mandato por candidaturas fictícias do PSB

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

18/11/2025 - 21:03 h
Vereador Joabe Palmeira deve perder o mandato devido a fraude cometida pelo seu partido, o PSB
Vereador Joabe Palmeira deve perder o mandato devido a fraude cometida pelo seu partido, o PSB -

O vereador Joabe Palmeira, do PSB de Dias d´Ávila, teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral devido a fraude na cota de gênero cometida pelo seu partido, após a comprovação de duas candidaturas de mulheres que não participaram ativamente das eleições do ano passado.

As candidatas Vanessa Rocha e Thaís de Jesus Pimenta não receberam nenhum voto e também não apresentaram registros de atividade de campanha. Na prestação de contas, apresentaram documentos com o mesmo teor e sem movimentação financeira.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cassação foi determinada pela juíza Fabiana Pellegrino, da 186ª Zona Eleitoral. Segundo a magistrada as inscrições de ambas cumpriram apenas uma exigência formal, sem qualquer intenção real de disputa eleitoral, caracterizando fraude às normas que garantem participação feminina na política.

Leia Também:

Derrotado no TSE, Jânio Natal pode ter mandato cassado pelo STF
Parlamentar é expulsa de partido em cidade baiana
STF reabre investigação contra presidente do partido de Bolsonaro

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) teve seu certificado de regularidade partidária cancelado em Dias d´Ávila. Com isso, o vereador Joabe Palmeira perde a vaga no legislativo mesmo sem ter sido acusado de participar diretamente da fraude, o que garantiu a manutenção dos seus direitos políticos.

À decisão ainda cabe recurso. Caso se confirme a anulação de todos os votos do PSB na eleição proporcional, será necessário recalcular os quocientes eleitorais para definir a nova distribuição das cadeiras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cassação Cota de gênero direitos políticos eleições Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador Joabe Palmeira deve perder o mandato devido a fraude cometida pelo seu partido, o PSB
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Vereador Joabe Palmeira deve perder o mandato devido a fraude cometida pelo seu partido, o PSB
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Vereador Joabe Palmeira deve perder o mandato devido a fraude cometida pelo seu partido, o PSB
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Vereador Joabe Palmeira deve perder o mandato devido a fraude cometida pelo seu partido, o PSB
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x