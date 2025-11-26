Lula diz que Brasil deu lição de democracia com prisão de Bolsonaro

Lula discursando duirante evento da sanção da sanção da isenção do IR. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quebrou o silêncio e comentou, pela primeira vez, nesta quarta-feira, 26, sobre a conclusão do processo que culminou na prisão de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Durante a sanção da lei de isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, o petista disse que o Brasil deu “uma lição de democracia” ao resto do mundo.

Na terça-feira (25), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou o trânsito em julgado das condenações, encerrando definitivamente o processo e iniciando a execução das penas.

Ontem [terça-feira] este país deu uma lição de democracia ao mundo, sem um alarde, a Justiça brasileira mostrou sua força, não se amedrontou com ameaças de fora, e fez um julgamento primoroso sem uma denúncia de oposição presidente Lula

"Pela primeira vez você tem alguém preso por ameaça de golpe, tem quatro generais e um ex-presidente, numa democracia que vale para todos e não é privilégio de alguém. Estou feliz não pela prisão de alguém, mas feliz por ver que o Brasil estava maduro para exercer sua democracia", complementou.

Prisão de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe a cumprir, a partir de terça-feira, 25, a pena pelos crimes cometidos dentro da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado.

No mesmo dia, Moraes determinou as prisões dos demais envolvidos no núcleo principal da trama golpista. São eles: