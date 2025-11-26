Imposto de Renda: Lula sanciona isenção para quem ganha até R$ 5 mil

Lula sanciona isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta quarta-feira, 26, a lei que garante a isenção do Imposto de Renda para Pessoas Físicas (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília.

A lei prevê que aqueles que possuem renda mensal até R$ 7.350, mas acima de R$ 5 mil, terão um desconto na tabela. A atual tabela do Imposto de Renda contempla com a isenção aqueles que ganham até dois salários mínimos (R$ 3.076).

A taxação das chamadas "altas rendas" também passou por alterações, alcançando, a partir de agora, quem acumula valores acima de R$ 600 mil por ano. O projeto ainda assegura uma progressão saindo de 0% para 10% para os rendimentos acima de R$ 1,2 milhão, incluindo também os dividendos.

Ausências sentidas

Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidentes da Câmara dos Deputados e Senado, não estiveram presentes na cerimônia.

Nos últimos dias, os dois presidentes das respectivas Casas mostraram descontentamento com alguns posicionamentos do Palácio do Planalto, a exemplo da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar das ausências, Lula fez um aceno para o Congresso Nacional e agradeceu pela aprovação da pauta.

"Cumprimentar os deputados e senadores que tiveram a sensibilidade de fazer com que o país pudesse continuar acreditando na politica, na democracia, de que é possível a gente viver democraticamente na diversidade. [...] Temos apenas que nos respeitar, a conversar e encontrar o caminho do meio para atender a todos", afirmou Lula.