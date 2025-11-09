ECONOMIA
Isenção de IR para professores ganha novo capítulo na Câmara
O debate será realizado às 16h30, em plenário a ser definido
Por Carla Melo
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados vai realizar uma audiência pública na próxima quarta-feira, 12, para discutir a isenção do Imposto de Renda (IR) sobre o salário de professor. O debate será realizado às 16h30, em plenário a ser definido.
A reunião foi solicitada pelo deputado Maurício Carvalho (União-RO). O objetivo é reunir especialistas e representantes da categoria e do governo para aprofundar a discussão sobre o Projeto de Lei 165/22, que sugere essa isenção para professores do ensino infantil, fundamental, médio e superior.
O texto de autoria do deputado Rubens Otoni (PT-GO) aguarda parecer do deputado Maurício Carvalho.
A medida, segundo o relator, representa “um passo significativo na direção da valorização da carreira docente”. Além de aumentar a renda líquida dos professores, Carvalho acrescenta que a isenção pode fortalecer a permanência qualificada desses profissionais na educação.
*Com informações da Agência Câmara
