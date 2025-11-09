Menu
POLÍTICA

Planserv terá ampliação de serviços e rede de prestadores na Bahia

Governo do estado promoveu uma reunião com os sindicatos e entidades

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/11/2025 - 14:03 h
Cartão plano de saúde Planserv
Cartão plano de saúde Planserv -

O Governo da Bahia se reuniu com representantes de sindicatos e associações de servidores estaduais para discutir uma proposta de atualização nas contribuições do Planserv. A medida busca garantir a sustentabilidade do plano e ampliar os serviços disponíveis aos beneficiários.

Entre as ações previstas estão:

  • Expansão da rede de prestadores no interior
  • Reajuste dos honorários médicos
  • Ampliação da telemedicina
  • Inclusão de novas especialidades
  • Fortalecimento dos programas de atenção ao idoso, às doenças crônicas e ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo o governo, as medidas visam aprimorar o cuidado, ampliar o acesso e garantir a sustentabilidade do plano, com proteção às faixas de menor renda.

Reunião

Participaram do encontro os secretários Adolfo Loyola, da Secretaria de Relações Institucionais, e Rodrigo Pimentel, da Secretaria da Administração, o coordenador-geral do plano, Luiz Pérez, e dirigentes das entidades APPMBA, Força Invicta, Sindpoc, Fetrab, Sinpojud, Sintest, Sinppspeb, Sindsaúde, APLB e Sindsefaz.

O secretário Adolfo Loyola afirmou que o governo tem conduzido o processo com diálogo e transparência. “O Planserv é um patrimônio do servidor público e deve ser fortalecido de forma coletiva. O Governo está aberto à escuta e comprometido em garantir um modelo justo, sólido e sustentável”, disse.

O secretário Rodrigo Pimentel acrescentou que a proposta busca assegurar estabilidade e previsibilidade. “É uma medida responsável, construída com base técnica e voltada à continuidade da assistência”, destacou.

Já o coordenador-geral do Planserv, Luiz Pérez, ressaltou que o plano seguirá ampliando o acesso e aprimorando os serviços. Atualmente o Planserv atende cerca de 500 mil beneficiários e conta com aproximadamente 1.500 prestadores credenciados em toda a Bahia, realizando mais de 11 milhões de exames por ano.

