POLÍTICA
POLÍTICA INTERNACIONAL

Lula convida presidente de direita da Bolívia para vir ao Brasil

Em carta, petista convida Rodrigo Paz Pereira para visitar o Brasil e discutir novas parcerias

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/11/2025 - 20:10 h
Convite foi confirmado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin
O governo brasileiro quer ampliar as relações com a Bolívia e abrir novas frentes de cooperação econômica e política.

O movimento começou com uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidando o recém-empossado líder boliviano, Rodrigo Paz Pereira, político de direita, para visitar o Brasil.

O convite foi confirmado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que representou o Brasil na posse do presidente boliviano neste sábado, 8.

Segundo ele, o gesto de Lula reforça o interesse do país em aprofundar os vínculos bilaterais e discutir projetos conjuntos em diferentes setores estratégicos.

“A Bolívia tem a maior fronteira com o Brasil, mais de 3 mil quilômetros, e queremos fortalecer essa parceria. Na área do agro, há uma possibilidade enorme.

O Brasil compra fertilizantes. Podemos avançar na questão de energia, gás, fertilizantes, agronegócio, indústria e infraestrutura”, afirmou Alckmin em entrevista a jornalistas.

Além das pautas econômicas, o vice-presidente também destacou a importância da cooperação no combate ao crime organizado.

Questionado sobre a presença de organizações criminosas brasileiras na Bolívia, Alckmin defendeu que o enfrentamento deve ocorrer de forma conjunta entre os dois países.

