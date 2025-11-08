Menu
LEGADO

Lei Marília Mendonça avança: sertanejo pode virar patrimônio brasileiro

Medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

08/11/2025 - 14:53 h | Atualizada em 09/11/2025 - 11:10
Cantora morreu há 4 anos, mas deixou um legado no sertanejo
-

Há quatro anos, o Brasil perdia uma das vozes icônicas que revolucionou o sertanejo feminino: a cantora Marília Mendonça. A morte da artista mobilizou o país e gera diversas homenagens até os dias de hoje.

Foi nesse sentido que a Câmara dos Deputados criou uma lei exclusiva para a cantora, celebrada no dia 5 de novembro, mesma data em que Marília morreu em um trágico acidente de avião em 2021.

O projeto, de autoria da deputada Flávia Moraes (PDT-GO), reconhece oficialmente a música caipira e sertaneja como manifestação da cultura nacional.

“A música caipira e sertaneja é parte da alma brasileira. Ela conta nossas histórias, fala de amor, de vida no campo da fé e das raízes do nosso povo. E Marília Mendonça foi uma das artistas que melhor traduziu essa força cultural”, argumenta a parlamentar.

A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Legislativo, colegiado mais importante do Parlamento, e agora segue para análise do Senado Federal.

O que falta para a Lei Marília Mendonça entrar em vigor?

Com o aval da CCJ, caberá aos senadores avaliar se aprova ou rejeita a medida.

Se aprovada na Casa Alta, o documento segue para sanção presidencial e começa a valer após ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).

x