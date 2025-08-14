JUSTIÇA
Mãe de Marília Mendonça revela detalhes sobre seguro milionário
No Fantástico, da Globo, Dona Ruth negou as acusações da família das vítimas
Por Agatha Victoria
Envolvida em uma polêmica recente sobre a tragédia que tirou a vida da “Rainha da Sofrência”,Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, protagonizou uma nova controvérsia relacionada à divisão do seguro de vida, no qual as famílias das demais vítimas não teriam recebido o valor integral.
Nas redes sociais, a discussão ganhou força após relatos da filha do piloto e do pai de Henrique Bahia, que expuseram um acordo que, segundo eles, foi injusto.
A disputa envolve o prêmio de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) disponibilizado pela seguradora. De acordo com as declarações dos familiares, Ruth Moreira teria exigido que metade do valor fosse destinada ao filho de Marília, Léo, de 5 anos.
O restante do seguro teria sido dividido entre as quatro famílias, que receberam aproximadamente R$ 1,4 milhão cada. Para os familiares, essa divisão foi injusta e imposta pela equipe jurídica de Dona Ruth.
Acusações contra Dona Ruth
Entre as vozes que deram visibilidade ao caso estão o pai de Henrique Bahia, Google Freitas, e Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros.
Em entrevistas e nas redes sociais, eles criticaram o acordo e destacaram que aceitaram os termos devido à pressão. Segundo eles, a divisão foi injusta, pois, pela lei, o seguro de morte deveria ser dividido igualmente entre as famílias das vítimas.
Resposta às acusações
Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Dona Ruth negou as acusações e afirmou que todo o processo foi conduzido pelos advogados, sendo a divisão resultado de uma decisão judicial.
Ela também expressou a dor de ter perdido, no acidente, além da filha, o irmão Abicieli.
A disputa segue na esfera jurídica e a dor das famílias é intensificada pela divulgação das informações, transformando a tragédia em uma batalha por integridade e justiça.
