JUSTIÇA

Mãe de Marília Mendonça revela detalhes sobre seguro milionário

No Fantástico, da Globo, Dona Ruth negou as acusações da família das vítimas

Por Agatha Victoria

14/08/2025 - 17:39 h
Disputa segue na esfera jurídica
Disputa segue na esfera jurídica

Envolvida em uma polêmica recente sobre a tragédia que tirou a vida da “Rainha da Sofrência”,Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, protagonizou uma nova controvérsia relacionada à divisão do seguro de vida, no qual as famílias das demais vítimas não teriam recebido o valor integral.

Nas redes sociais, a discussão ganhou força após relatos da filha do piloto e do pai de Henrique Bahia, que expuseram um acordo que, segundo eles, foi injusto.

A disputa envolve o prêmio de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) disponibilizado pela seguradora. De acordo com as declarações dos familiares, Ruth Moreira teria exigido que metade do valor fosse destinada ao filho de Marília, Léo, de 5 anos.

O restante do seguro teria sido dividido entre as quatro famílias, que receberam aproximadamente R$ 1,4 milhão cada. Para os familiares, essa divisão foi injusta e imposta pela equipe jurídica de Dona Ruth.

Acusações contra Dona Ruth

Entre as vozes que deram visibilidade ao caso estão o pai de Henrique Bahia, Google Freitas, e Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros.

Em entrevistas e nas redes sociais, eles criticaram o acordo e destacaram que aceitaram os termos devido à pressão. Segundo eles, a divisão foi injusta, pois, pela lei, o seguro de morte deveria ser dividido igualmente entre as famílias das vítimas.

Resposta às acusações

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Dona Ruth negou as acusações e afirmou que todo o processo foi conduzido pelos advogados, sendo a divisão resultado de uma decisão judicial.

Ela também expressou a dor de ter perdido, no acidente, além da filha, o irmão Abicieli.

A disputa segue na esfera jurídica e a dor das famílias é intensificada pela divulgação das informações, transformando a tragédia em uma batalha por integridade e justiça.

x