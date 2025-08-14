Fazendeiro! Davi Brito surpreende internautas com anúncio

Davi Brito surpreendeu os seguidores ao anunciar seu mais novo empreendimento nesta quinta-feira, 14. O ex-BBB revelou que comprou uma fazenda em Salvador, na Bahia, sua cidade natal, para investir na criação de galinhas, cavalos e bois.

Davi Brito em sua fazenda | Foto: Reprodução | Instagram

Em seu perfil do Instagram, o famoso afirmou que o local se chamará ‘Fazenda do Davi’ e estará aberto para a venda de animais em breve. “Futuramente, venda de animais”, escreveu ele na criado especialmente para o local.

Perfil de Davi no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Entretanto, engana-se quem pensa que esse é o único imovel adquirido pelo famoso, que venceu o reality show da TV Globo em 2024 e levou o prêmio de quase R$ 3 milhões para casa.

Um dos primeiros investimentos dele foi uma casa para si e outras duas para a mãe e a irmã. O famoso ainda inaugurou uma imobiliária e vem comprando diversos terrenos e construindo casas para alugar, a fim de multiplicar a renda.

Reality A Fazenda

Recentemente, também surgiram na web alguns rumores de uma ida do baiano ao reality show A Fazenda, da Record TV, o qual sua irmã também participou em 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias em seu portal, onde alegou que Davi estava fazendo procedimentos estéticos voltados para o programa.

Entretanto, a informação foi negada pelo rapaz. “Essas páginas estão sem conteúdo. Você, página mentirosa, que não procura informação para os seus seguidores, está falando sem ao menos saber. Está atirando para tudo quanto é lado!”, disse ele em seu perfil do Instagram.

O famoso ainda afirmou que não estava sabendo que ele iria para o reality show da Record TV. “Muito cuidado com o que você consome na internet. Nem eu sabia que eu ia para 'A Fazenda'. Que p*rra é essa?”, disparou.

“Por que não posta um conteúdo assim: ‘Queremos Davi Brito na Fazenda’? Aí sim! Querer não é poder. Todo mundo comentando… O maior lelê. Davi em 'A Fazenda' de 'guê'? Cuidado, muito cuidado com esses falador. Boca de falcatrua!”, ironizou.

“Falcatrua, para quem não sabe, é quem fala demais, conversador, mentiroso. É isso aí mesmo, é na lata. Aí fica falando demais e a pessoa tá aqui… Nem eu sabia que ia pra Fazenda!”, concluiu.