EDUCAÇÃO SEXUAL
Mágica? Homens usam substância para ‘gozar mais’; saiba qual
O caso foi exposto publicamente nas redes sociais
Por Franciely Gomes
Os homens resolveram usar uma nova substância para produzir mais esperma após atingirem o orgasmo na hora do sexo. Segundo um usuário da rede social ‘X’, o antigo Twitter, um rapaz revelou que estava tamanco zinco como um suplemento para conseguir gozar mais.
“Não aguento que a moda agora é tomar zinco só pra gozar muito, como pode”, escreveu ele em seu post, que já conta com mais de sete mil curtidas, quase 200 comentários e mais de 300 compartilhamentos.
Questionado sobre a finalidade do uso do mineral, o homem informou que o zinco aumenta a produção de sêmen. “Zinco aumenta a quantidade de porra na hora de gozar. Aí estão tomando como se fosse um suplemento qualquer”, explicou.
Mas afinal, o zinco aumenta a produção?
Sim, médicos comprovam que a suplementação de zinco no sangue ajuda a aumentar a produção de esperma entre os homens. Segundo informações da clínica de fertilidade britânica VinMec, o mineral desempenha um papel importante na saúde masculina.
“A deficiência de zinco causa espermatozoides finos, o que é uma das causas da infertilidade e até mesmo da esterilidade. A suplementação de zinco para homens é uma medida eficaz para melhorar a qualidade do esperma e aumentar a fertilidade”, explicaram.
O zinco ainda é considerado como um mineral “de ouro” para a saúde reprodutiva e sexual masculina, pois pode ajudar a reduzir a incidência de câncer de próstata nos homens.
