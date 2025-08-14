Menu
ENTRETENIMENTO
HERDEIROS DE GIL

Irmã de Preta Gil geraria segundo filho da cantora; entenda

Preta Gil planejava ter seu segundo filho em breve

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/08/2025 - 12:14 h
Gilberto Gil e seus filhos
Gilberto Gil e seus filhos -

Preta Gil estava pensando em aumentar a família e dar um irmão ao seu filho único, Francisco Gil. Irmã da cantora, Bela Gil contou que se ofereceu para ser barriga de aluguel da irmã neste período, mas o planejamento não foi adiante e a famosa faleceu antes do fato se concretizar.

“Começou o processo de congelamento de óvulos, mas por alguma questão ela não ia poder engravidar ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido”, disse Bela durante o programa Saia Justa, do canal GNT.

A chef de cozinha ainda reforçou que foi ela quem se ofereceu para gerar o segundo herdeiro da irmã, que tinha 50 anos e lutava contra o câncer. “Ela falou: 'Sério? Você faria isso?'. Eu: 'Óbvio!'”, relembrou.

Barriga de aluguel é proibida?

Durante seu relato, Bela contou que teve receio da prática de barriga de aluguel ser proibida no Brasil e questionou a irmã se haveria algum problema judicial. Preta garantiu que a prática era legalizada, desde que a pessoa que geraria o bebeê não recebesse um valor por isso.

“Eu não sabia exatamente da legislação no Brasil. E a gente conversando, ela falou: 'Pode, aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. Tem outras situações também em que já é permitido'”, contou.

A filha de Gilberto Gil ainda destacou que a conversa mudou de rumo após Preta apresentar uma piora em seu quadro de saúde. “Lembro que a gente conversava muito sobre isso. Mas aí a vida... Cada um tem a sua jornada, a vida tomou seu rumo. Mas é, eu seria o forninho”, concluiu.

