Mariana Rios divulga nome do filho e web detona: “Tadinho do menino”

Mariana Rios deu um fim ao mistério e revelou o nome de seu primeiro filho com o empresário João Luis Diniz D’Avila. Convidada do programa Saia Justa, do canal GNT, a atriz contou que escolheu um nome de origem espanhol para o garoto.

“O nome desse menininho é Palo. É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência e resiliência. Simbolizado pelo tronco das árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto”, disse ela.

Vale lembrar que Mariana viveu uma série de tentativas frustradas para engravidar. A artista fez uma série de posts em seu perfil do Instagram contando que era uma tentante e expondo a perda gestacional que sofreu em 2020, realizando cerca de cinco procedimentos de fertilização in vitro (FIV).

“Só que uma coisa é certa, o exercício da paciência por toda essa espera desenhou quem eu sou hoje. A forma como eu consigo gerenciar as minhas emoções dentre tantas oscilações faz com que eu me orgulhe dessa mulher que eu estou construindo tijolinho por tijolinho na busca por ser um ser humano melhor. O que que a vida tem para me mostrar?”, refletiu ela na época.

Repercussão do nome

A revelação do nome do filho da artista acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de críticas dos internautas. “Nome horroroso, Palo… credo, querem ser diferentões mas terminam sendo cafonerrimos”, disse um usuário da rede social X, o antigo Twitter.

“Gente, por que as pessoas estão colocando esses nomes estranhos nos filhos? Porquê saíram de moda nomes como Benjamin, Lucas, Gabriel e Antônio. Nomes simples e lindos”, afirmou outra.

“Ou seja: pau em espanhol. As pessoas não pensam o que a criança pode passar na escola, na faculdade, até no ambiente de trabalho? Ainda bem que agora pode trocar de nome no cartório…”, reforçou uma terceira.