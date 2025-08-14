Menu
ESTADO DE SAÚDE

Como está Luva de Pedreiro? Influenciador foi internado às pressas

Luva deu entrada no hospital na manhã de terça-feira, 12

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/08/2025 - 8:10 h
Luva de Pedreiro
Luva de Pedreiro -

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, de 23 anos, foi hospitalizado às pressas na manhã de terça-feira, 12, para realizar uma bateria de exames. Ele deixou o Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, nessa quarta-feira, 13, um dia após ser internado.

Nas redes sociais, ele afirmou que tudo não passou de um “susto”. A namorada de Luva, Távila Gomes, também comemorou a recuperação ao publicar uma foto de Iran com o filho já em casa. “Em casa. Graças a Deus”, escreveu.

Hospitalização

O criador de conteúdo deu entrada na unidade na manhã de terça-feira, 12, para realizar uma bateria de exames. Segundo o último boletim médico, divulgado antes da alta, o quadro indicava “uma leve redução na frequência cardíaca”, sem outras complicações.

“O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento”, informava a nota divulgada anteriormente. Desde o início, Távila já havia tranquilizado os fãs: “Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo, logo vai receber alta, se Deus quiser”.

