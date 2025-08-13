Menu
ENTRETENIMENTO
ATUALIZAÇÃO

Internado, Luva de Pedreiro tem diagnóstico confirmado

Saiba o que levou Luva de Pedreiro ao hospital

Bianca Carneiro

Bianca Carneiro

13/08/2025 - 18:47 h
Luva de Pedreiro foi internado na última terça
Luva de Pedreiro foi internado na última terça -

Iran Ferreira, conhecido mundialmente como Luva de Pedreiro, foi internado na última terça-feira, 12, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB), após apresentar uma alteração cardíaca.

Segundo boletim médico, o problema do baiano inspira cuidados, mas não é considerado grave.

O que Luva de Pedreiro tem?

A equipe médica informou que o influenciador passou por uma avaliação clínica detalhada e uma série de exames, que descartaram alterações preocupantes, com exceção de uma leve redução na frequência cardíaca. Ele permanece estável e segue sob observação e monitoramento.

Nas redes sociais, Távila Gomes, namorada de Iran, tranquilizou os fãs e agradeceu o apoio recebido.

"Iran está internado, mas está bem. Já fez todos os exames e está tudo ok. Logo, logo vai receber alta, se Deus quiser. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos. Deus está cuidando e protegendo", escreveu.

