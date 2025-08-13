ATUALIZAÇÃO
Internado, Luva de Pedreiro tem diagnóstico confirmado
Saiba o que levou Luva de Pedreiro ao hospital
Por Bianca Carneiro
Iran Ferreira, conhecido mundialmente como Luva de Pedreiro, foi internado na última terça-feira, 12, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB), após apresentar uma alteração cardíaca.
Segundo boletim médico, o problema do baiano inspira cuidados, mas não é considerado grave.
Leia Também:
O que Luva de Pedreiro tem?
A equipe médica informou que o influenciador passou por uma avaliação clínica detalhada e uma série de exames, que descartaram alterações preocupantes, com exceção de uma leve redução na frequência cardíaca. Ele permanece estável e segue sob observação e monitoramento.
Nas redes sociais, Távila Gomes, namorada de Iran, tranquilizou os fãs e agradeceu o apoio recebido.
"Iran está internado, mas está bem. Já fez todos os exames e está tudo ok. Logo, logo vai receber alta, se Deus quiser. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos. Deus está cuidando e protegendo", escreveu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes