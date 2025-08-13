À espera do DNA, Neymar recebe recado afiado de húngara: “Fugindo”

Gabriella afirma ter conhecido o jogador na Bolívia - Foto: Reprodução

A húngara Gabriella Gaspar voltou a se manifestar publicamente sobre o processo de paternidade envolvendo Neymar Jr. e sua filha, Jázmin Zoé, de 11 anos. No Dia dos Pais, ela publicou nas redes sociais uma montagem com fotos da menina em várias fases da vida e escreveu: "Feliz Dia dos Pais, Neymar Jr. e Neymar Pai!"

Gabriella afirma ter conhecido o jogador em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após assistir a uma partida da Seleção Brasileira. Segundo ela, o encontro teria ocorrido em uma festa depois do jogo, quando os dois se envolveram.

O atleta já forneceu sua amostra de DNA para o exame, mas a ex-modelo ainda não enviou o material de Jázmin Zoé. Essa demora levantou suspeitas de que ela estaria evitando o teste.

Em resposta, Gabriella negou a acusação e explicou que a pendência é por falta de um documento jurídico, possivelmente uma carta rogatória, necessária para que a Justiça da Hungria e a brasileira troquem informações.

"Não estou fugindo do DNA. Por que eu fugiria? Nunca menti", afirmou Gabriella, rebatendo comentários de internautas que citaram informações divulgadas pelo colunista Léo Dias com aval do próprio Neymar Jr.

Enquanto o impasse segue, Neymar Jr. comemorou o Dia dos Pais ao lado de seus quatro filhos reconhecidos: Davi Lucca, de 13 anos, fruto da relação com Carol Dantas; Mavie, de 1 ano e 10 meses, e a recém-nascida Mel, com Bruna Biancardi; e Helena, de 1 ano, filha de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.