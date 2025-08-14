Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Musa +18 sofre acidente ao ser atingida por pombo e tem sequela grave

A jovem fez um relato na web sobre o ocorrido

Por Franciely Gomes

14/08/2025 - 11:36 h
A moça compartilhou registros do acidente
A moça compartilhou registros do acidente -

Conhecida por vender fotos e vídeos sensuais na plataforma adulta OnlyFans, Mercedes Valentine relembrou o grave acidente que sofreu ao ser atingida por um pombo durante um passeio de moto. A musa +18, de 25 anos, foi atacada pelo animal enquanto pilotava na Inglaterra.

Em seu relato, ela contou que a ave bateu em sua cabeça com força, quebrando a viseira do capacete e fazendo com que ela colidisse com um carro estacionado no local. A batida foi tão forte que ela foi arremessada da motocicleta a cerca de 80 metros de distância.

A britânica foi socorrida pelo pai, que estava logo atrás e ajudou, retirando o capacete, pois estava a impedindo de respirar enquanto sangrava. Apesar dos esforços, Mercedes sofreu uma grave lesão cerebral.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mercedes Valentine (@mercedesthedancerxo)

A loira ainda ficou com uma sequela: a perda significativa da memória de curto prazo. Em seu relato do ocorrido, que aconteceu há um ano, ela afirmou que enfrenta dificuldades para lembrar de tarefas simples ou reconhecer pessoas do seu convívio.

Leia Também:

Mariana Rios divulga nome do filho e web detona: “Tadinho do menino”
Hytalo Santos rompe o silêncio após acusações graves: “Inabalável”
Como está Luva de Pedreiro? Influenciador foi internado às pressas

Outros traumas

Além da perda de memória recente, a jovem sofreu outros traumas durante o acidente. Em um post do Instagram, ela afirmou que ficou com múltiplas fraturas e colocou pinos e placas pelo corpo, além de perder mais de 3 litros de sangue.

Mercedes Valentine também ficou inconsciente por cerca de uma semana e perdeu lembranças de até um mês antes e depois do ocorrido. Atualmente ela usa suas redes sociais para compartilhar a nova rotina e a recuperação do acidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Musa +18 Musa do Onlyfans pombo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A moça compartilhou registros do acidente
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A moça compartilhou registros do acidente
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A moça compartilhou registros do acidente
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

A moça compartilhou registros do acidente
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x