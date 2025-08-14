ACIDENTE
Musa +18 sofre acidente ao ser atingida por pombo e tem sequela grave
A jovem fez um relato na web sobre o ocorrido
Por Franciely Gomes
Conhecida por vender fotos e vídeos sensuais na plataforma adulta OnlyFans, Mercedes Valentine relembrou o grave acidente que sofreu ao ser atingida por um pombo durante um passeio de moto. A musa +18, de 25 anos, foi atacada pelo animal enquanto pilotava na Inglaterra.
Em seu relato, ela contou que a ave bateu em sua cabeça com força, quebrando a viseira do capacete e fazendo com que ela colidisse com um carro estacionado no local. A batida foi tão forte que ela foi arremessada da motocicleta a cerca de 80 metros de distância.
A britânica foi socorrida pelo pai, que estava logo atrás e ajudou, retirando o capacete, pois estava a impedindo de respirar enquanto sangrava. Apesar dos esforços, Mercedes sofreu uma grave lesão cerebral.
A loira ainda ficou com uma sequela: a perda significativa da memória de curto prazo. Em seu relato do ocorrido, que aconteceu há um ano, ela afirmou que enfrenta dificuldades para lembrar de tarefas simples ou reconhecer pessoas do seu convívio.
Outros traumas
Além da perda de memória recente, a jovem sofreu outros traumas durante o acidente. Em um post do Instagram, ela afirmou que ficou com múltiplas fraturas e colocou pinos e placas pelo corpo, além de perder mais de 3 litros de sangue.
Mercedes Valentine também ficou inconsciente por cerca de uma semana e perdeu lembranças de até um mês antes e depois do ocorrido. Atualmente ela usa suas redes sociais para compartilhar a nova rotina e a recuperação do acidente.
