MC Poze é alvo de nova decisão judicial após prisão

A batalha de MC Poze com a Justiça do Rio de Janeiro ganhou um novo capítulo nesta semana. O cantor, que foi preso em maio deste ano, teve seu carro devolvido e foi liberado para fazer shows por todo o Brasil.

Segundo informações contidas no processo, divulgado pelo portal Splash, a BMW do funkeiro retornará sua casa, pois “não há nos autos qualquer indício de que o referido carro foi utilizado como instrumento de crime, ou que interesse para investigação ou à instrução criminal”.

A juíza responsável pelo caso, Beatriz de Oliveira informou que foram revogadas duas de seis medidas cautelares impostas inicialmente ao cantor. Ele está liberado para se ausentar do Rio de Janeiro e não precisa mais comparecer mensalmente para informar e justificar suas atividades ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

A magistrada ainda reforçou que as medidas não implicam no andamento do processo do artista. “O afastamento das citadas cautelares não importa em qualquer prejuízo concreto para o prosseguimento das investigações, observadas as circunstâncias pessoais do acusado, que é pessoa pública, exerce atividade de notório conhecimento público e possui endereço fixo de fácil acesso. Destaca-se que, até o momento, o investigado cumpriu atentamente todas as cautelares fixadas”, diz um trecho do documento.

“A manutenção das cautelares de comparecimento mensal em juízo e de impossibilidade de se ausentar da comarca configura antecipação de pena, já que causa prejuízo ao exercício da atividade laborativa exercida pelo investigado e de terceiros”, completou.

É importante ressaltar que as proibições impostas inicialmente a Poze seguem valendo. São elas: Permanecer à disposição da Justiça informando telefone para contato imediato caso seja necessário; Proibição de mudar-se de endereço sem comunicar ao Juízo; Proibição de comunicar-se com pessoas investigadas pelos fatos envolvidos neste inquérito, testemunhas, bem como pessoas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho; Obrigação de entregar o passaporte à Secretaria do Juízo originário, caso o possua, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da notificação desta decisão.

Porque Poze foi preso?

MC Poze foi preso no dia 29 de maio, após ser acusado de praticar apologia ao crime e por suposto envolvimento com o Comando Vermelho, considerada a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações alegam que o cantor realizava shows em áreas dominadas pelo CV e era protegido por traficantes do local, que faziam sua segurança com armamento de grosso calibre, como fuzis e metralhadoras.