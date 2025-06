Justiça toma decisão sobre prisão de MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo foi preso nesta quinta - Foto: Reprodução | Instagram

A Justiça do Rio de Janeiro manteve, nesta quinta-feira, 29, a prisão temporária de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, por um período de 30 dias.

A decisão foi tomada pelo juízo da Central de Audiência de Custódia, após a prisão do cantor nesta quinta, em sua residência no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, o funkeiro é investigado por apologia ao crime e por suposto envolvimento com o Comando Vermelho, considerada a maior facção criminosa do estado.

As investigações indicam que MC Poze realizava apresentações exclusivamente em áreas controladas pelo grupo, contando com a presença ostensiva de traficantes armados para garantir a segurança dos eventos.

Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), responsável pelo caso, o repertório do artista faz "clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes".

Quem é MC Poze do Rodo?

Dono de hits como ‘Essência de Cria’, ‘Vida Louca’ e ‘A Cara do Crime’, o MC Poze do Rodo ficou bastante famoso no cenário do funk carioca nos últimos anos. O artista é conhecido por ostentar um estilo de vida exuberante.

Poze nasceu no Rio do Janeiro e chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo, quando ainda era adolescente. Ele costuma afirmar que o nascimento de uma das filhas foi uma das motivações para “deixar o crime”.

Conhecido por ostentar um estilo de vida exuberante, o artista e empresário de 26 anos tem ao menos 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Nas músicas dele, MC Poze costuma questionar a violência sofrida por jovens de favelas do Rio de Janeiro.