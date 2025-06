Conheça as músicas do MC Poze que fazem apologia ao crime organizado - Foto: Reprodução

O cantor MC Poze do Rodo foi preso na manhã desta quinta-feira, 29, em sua residência no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que investigam o artista por apologia ao crime e suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Polícia Civil, as músicas do funkeiro são apontadas como um instrumento de exaltação ao crime organizado. "Transformou a música num instrumento de disseminação do crime", afirmou Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do Rio, durante coletiva de imprensa.

Segundo as investigações, diversas canções do artista fazem referências explícitas ao arsenal bélico, à facção CV e à rivalidade com grupos inimigos. Entre os exemplos citados pela polícia estão os versos da música "Fala Que a Tropa É Comando Vermelho":

Fala Que a Tropa É Comando Vermelho

É bala nos três c*, é bala nos três c*

De 62 é só papum e os alemão aqui nem tenta

De Glock e de radin, fumando um baseadin

Destrava o G3zão que se piar, nós quebra

Respeita o CV

Que só tem bandido brabo, só menor de guerra

Que bota pra fu***

Nós é terror dos Terceiro, ADA e dos meleca

A música utiliza termos típicos do contexto do tráfico, como "três c*", referência pejorativa a facções rivais, e menciona armamentos como Glock, fuzis 62 e G3. "Radin" seria o rádio usado por criminosos.

Outro exemplo é a canção "Tropa do General":

Os TCPu** tá peidando pro bloco dos cria

Nós odeia ADA e TCP

Desde menor sou Comando, nós é relíquia

Trem bala dos manos

Com os fuzil tudo na pista, ah, ah, ah

Tropa do General com vários ParaFAL

Tá 2, tá 2

As letras fazem alusão direta aos conflitos territoriais entre o Comando Vermelho e facções rivais como o Terceiro Comando Puro (TCP) e Amigos dos Amigos (ADA), mencionando ainda o uso de fuzis como o ParaFAL.

Em outra música, Poze canta:

Nós tem Glock, tem AK, 62 com mira laser

Terror dos alemão, é os moleque da 13

Nós vamo voltar pra casa e botar a bala pra comer

Retomar o que é nosso e gritar: É o C.V!

Na CDD só tem bandido faixa preta

Tentaram vir pegar o homem e a bala voou

Nós é Comando Vermelhão de natureza

A meta é voltar pro Rodo e voltar pro Batô

(Aí, Guarde, a volta vai ser triste!)

As referências apontam para locais onde o Comando Vermelho busca retomar território. Segundo a polícia, Poze "contribui para a glamourização da violência". "As músicas dele têm um alcance incalculável e são mais lesivas que o tiro de um fuzil disparado por um traficante", declarou Felipe Curi.

Até o momento, a defesa de MC Poze do Rodo não se pronunciou oficialmente sobre o caso.