Ex-BBB aponta racismo em prisão de MC Poze do Rodo - Foto: Reprodução

A influenciadora e vencedora do BBB 18, Gleici Damasceno, usou as redes sociais para comentar a prisão do funkeiro MC Poze do Rodo, ocorrida nesta semana. Em publicação feita no X (antigo Twitter), Gleici criticou o que considera ser uma seletividade nas ações policiais e questionou a falta de investigações sobre casos envolvendo o setor sertanejo.

“Vão prender os envolvidos na máfia dos shows sertanejos superfaturados que rola nas prefeituras do interior? Claro que não. Brancos demais, né?”, escreveu a acreana, em tom crítico. A fala reforçou um debate sobre possíveis desigualdades no tratamento dispensado a artistas negros e periféricos em comparação a outros segmentos culturais.

MC Poze foi detido por desacato durante uma abordagem policial, segundo informações divulgadas pela imprensa. A prisão gerou ampla mobilização nas redes sociais, com fãs, influenciadores e artistas protestando contra o que consideram excessos da ação policial e reforçando discussões sobre preconceito e seletividade no sistema penal brasileiro.

Quem é MC Poze do Rodo? Funkeiro foi preso por apologia ao crime

Dono de hits como ‘Essência de Cria’, ‘Vida Louca’ e ‘A Cara do Crime’, o MC Poze do Rodo ficou bastante famoso no cenário do funk carioca nos últimos anos. O artista é conhecido por ostentar um estilo de vida exuberante.

Poze nasceu no Rio do Janeiro e chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo, quando ainda era adolescente. Ele costuma afirmar que o nascimento de uma das filhas foi uma das motivações para “deixar o crime”.

Em entrevista ao Profissão Repórter, ele chegou a falar sobre o passado no crime. "Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E eu pensei: vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila? Então, eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje em dia eu passo isso para a molecada: o crime não leva a lugar nenhum", disse.

O artista começou cantando funk e depois passou a misturar o estilo carioca com o trap, subgênero do rap. Essa mistura, o chamado "trap de cria", com batidas graves e linguagem dos jovens cariocas, é muito popular hoje no Brasil, especialmente no Rio, como provam os shows lotados que ele e outros artistas do estilo fizeram no Rock in Rio 2022 e 2024.

Conhecido por ostentar um estilo de vida exuberante, o artista e empresário de 26 anos tem ao menos 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Nas músicas dele, MC Poze costuma questionar a violência sofrida por jovens de favelas do Rio de Janeiro.