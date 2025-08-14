Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
VISITA ESPECIAL

Noiva de Oruam visita o rapper na prisão e expõe recado

A influenciadora revelou o estado do artista na cadeia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/08/2025 - 13:09 h
Feranda tem compartilhado posts sobre o rapper
Feranda tem compartilhado posts sobre o rapper

Fernanda Valença usou suas redes sociais para contar que visitou seu noivo, Oruam, pela primeira vez na cadeia. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora afirmou que passou um dia divertido ao lado do amado e reforçou que está feliz ao ver como o famoso está lidando com a situação.

“Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Eu estou muito mais aliviada. Mauro está bem, na medida do possível. Está se cuidando, se alimentando. Acho que, pra gente que ama, a maior preocupação é essa. E nunca tira sorriso do rosto, nunca deixa de sorrir”, disse ela.

A jovem ainda expôs um recado deixado pelo artista para seus fãs. “Oramos, almoçamos, não nos desgrudamos. Ficamos brincando com as crianças, desenhando e conversamos muito com elas. Estou toda rabiscada, até Mauro rabiscou com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para vocês, mandou dizer que ama vocês”, completou.

Prisão de Oruam

Oruam foi preso após se entregar à polícia no dia 22 de julho. A detenção aconteceu um dia após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão preventiva contra ele, que está sendo indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

O mandado foi aberto após o rapper ter tentado impedir a apreensão de um adolescente conhecido como “Menor Piu”, suspeito de tráfico e roubo, que estava em sua casa. Os policiais relataram que a ação aconteceu durante uma operação na noite anterior à prisão dele.

O caso está em andamento na Justiça e o famoso foi classificado como preso de “alta periculosidade” pelas autoridades do Rio de Janeiro, pois ele pode representar potencial de ameaça à segurança pública.

x