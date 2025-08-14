Menu
TRAIÇÃO

Ex-BBB revela que foi traída pela irmã com o ex-marido

A famosa contou que precisou de terapia para lidar com a situação

Por Franciely Gomes

14/08/2025 - 15:01 h
Gizelly Bicalho deixou os seguidores chocados ao revelar que foi traída pela irmã e o ex-marido. A ex-BBB fez um vídeo se arrumando para o casamento dos dois e contou que superou o caso após fazer muitas sessões de terapia.

“Arrume-se comigo para ir ao casamento do meu ex com a minha irmã. Sim, ela era amante dele quando a gente era casado”, disse ela na gravação, enquanto mostrava a roupa que escolheu para a cerimônia.

Entretanto, a história não era da famosa, e sim de alguma seguidora que a enviou, pois haviam detalhes como o fato da dona da história ter uma filha, diferentemente de Gizelly, que é solteira e não tem filhos.

“Peguei eles na nossa cama, na nossa casa. Vou ser a madrinha do casamento do meu ex com a minha irmã, e minha irmã é madrinha da minha filha com o meu ex. Só superei porque fiz muita terapia e já não gostava dele quando era casada”, afirmou.

Repercussão da história

Nos comentários, os seguidores da influenciadora dividiram opiniões. Enquanto uns acreditavam que a história havia acontecido com ela, outros perceberem que se tratava de uma situação fictícia.

“Outra pessoa tudo bem, agora a irmã é pra acabar”, disse uma. “Uma irmã dessa nem precisa de inimiga né more”, afirmou outra. “Não é ela gente... História de seguidores. Ela não tem irmã e nem filha”, alegou uma terceira.

x