Marília Gabriela recebe diagnóstico delicado e cancela apresentação

A famosa está se recuperando - Foto: Reprodução | Instagram

Marília Gabriela está enfrentando um período delicado em sua saúde. A apresentadora precisou cancelar as últimas apresentações da peça 'A Última Entrevista de Marília Gabriela', no Teatro Porto, em São Paulo, para tratar um problema sério.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 14, através de um comunicado oficial nos perfis oficiais do teatro e da obra. “Infelizmente, teremos que cancelar as sessões dos dias 15, 16 e 17/08 de A Última Entrevista de Marília Gabriela por recomendação médica. A Sympla fará a devolução dos valores para os clientes que compraram para as datas mencionadas acima”, escreveram.

“Caso haja interesse em assistir nas datas futuras, pedimos que entrem em contato no e-mail [email protected]. Não havendo o retorno até o dia 18/08, iremos efetuar o estorno das compras. Lamentamos muito o transtorno e agradecemos a compreensão de todos. Estamos à disposição para mais informações”, completou.

Problema de saúde

Apesar do comunicado não especificar o motivo do cancelamento, a assessoria da apresentadora informou a revista Quem que Marília foi diagnosticada com pneumonia e está tratando a doença respiratória em repouso.

Em breve, ela compartilhará um vídeo em seu perfil do Instagram informando seu quadro de saúde e tranquilizando os fãs com relação ao cancelamento repentino da apresentação teatral.