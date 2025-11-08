POLÍTICA
Ivana Bastos recebe alta após ficar internada na UTI em Salvador
Presidente da Alba estava no hospital desde segunda-feira, em tratamento contra inflamação intestinal
Por Victoria Isabel
A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), recebeu alta hospitalar neste sábado, 8, após apresentar evolução clínica satisfatória e resposta positiva ao tratamento. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Salvador.
De acordo com a assessoria da Alba, a deputada permanecerá em repouso domiciliar, sob acompanhamento médico, e deverá retomar suas atividades públicas de forma gradativa.
Ivana Bastos foi diagnosticada com colite, um processo inflamatório no intestino. Na ocasião, apresentou quadro de desidratação e precisou de tratamento com antibióticos intravenosos.
Em nota, Ivana agradeceu o apoio durante o internamento: "À dedicada equipe médica, aos familiares, amigos, colegas parlamentares e a todos que, com gestos, mensagens e orações, se uniram em uma corrente de afeto e fé durante o período de tratamento".
“Agradeço a cada palavra de carinho, a cada oração e a cada demonstração de cuidado. Essas manifestações de afeto me fortaleceram e iluminaram meu caminho de recuperação, renovando em mim a fé e a gratidão”.
O que é Colite?
Colite é a inflamação do cólon (intestino grosso), podendo ser causada por problemas de circulação, alergias, medicamentos ou doenças autoimunes.
Entre os sintomas, estão dor abdominal, fadiga, diarreia e indícios semelhantes ao de uma gripe comum.
