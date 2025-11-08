Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Ivana Bastos recebe alta após ficar internada na UTI em Salvador

Presidente da Alba estava no hospital desde segunda-feira, em tratamento contra inflamação intestinal

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 19:15 h | Atualizada em 08/11/2025 - 19:27
Ivana Bastos, presidente da Alba -
Ivana Bastos, presidente da Alba - -

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), recebeu alta hospitalar neste sábado, 8, após apresentar evolução clínica satisfatória e resposta positiva ao tratamento. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Salvador.

De acordo com a assessoria da Alba, a deputada permanecerá em repouso domiciliar, sob acompanhamento médico, e deverá retomar suas atividades públicas de forma gradativa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Prefeito de Luís Eduardo Magalhães celebra posição da cidade em ranking de segurança
Lei Marília Mendonça avança: sertanejo pode virar patrimônio brasileiro
Secretária municipal é escolhida para comandar o União Mulher em Feira

Ivana Bastos foi diagnosticada com colite, um processo inflamatório no intestino. Na ocasião, apresentou quadro de desidratação e precisou de tratamento com antibióticos intravenosos.

Em nota, Ivana agradeceu o apoio durante o internamento: "À dedicada equipe médica, aos familiares, amigos, colegas parlamentares e a todos que, com gestos, mensagens e orações, se uniram em uma corrente de afeto e fé durante o período de tratamento".

“Agradeço a cada palavra de carinho, a cada oração e a cada demonstração de cuidado. Essas manifestações de afeto me fortaleceram e iluminaram meu caminho de recuperação, renovando em mim a fé e a gratidão”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Deputada Ivana Bastos (@depivanabastos)

O que é Colite?

Colite é a inflamação do cólon (intestino grosso), podendo ser causada por problemas de circulação, alergias, medicamentos ou doenças autoimunes.

Entre os sintomas, estão dor abdominal, fadiga, diarreia e indícios semelhantes ao de uma gripe comum.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alta hospitalar Assembleia Legislativa da Bahia colite Ivana Bastos repouso domiciliar Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivana Bastos, presidente da Alba -
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Ivana Bastos, presidente da Alba -
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Ivana Bastos, presidente da Alba -
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Ivana Bastos, presidente da Alba -
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x