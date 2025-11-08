Ivana Bastos recebe alta após ficar internada na UTI em Salvador

Ivana Bastos, presidente da Alba - - Foto: Divulgação

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), recebeu alta hospitalar neste sábado, 8, após apresentar evolução clínica satisfatória e resposta positiva ao tratamento. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Salvador.

De acordo com a assessoria da Alba, a deputada permanecerá em repouso domiciliar, sob acompanhamento médico, e deverá retomar suas atividades públicas de forma gradativa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ivana Bastos foi diagnosticada com colite, um processo inflamatório no intestino. Na ocasião, apresentou quadro de desidratação e precisou de tratamento com antibióticos intravenosos.

Em nota, Ivana agradeceu o apoio durante o internamento: "À dedicada equipe médica, aos familiares, amigos, colegas parlamentares e a todos que, com gestos, mensagens e orações, se uniram em uma corrente de afeto e fé durante o período de tratamento".

“Agradeço a cada palavra de carinho, a cada oração e a cada demonstração de cuidado. Essas manifestações de afeto me fortaleceram e iluminaram meu caminho de recuperação, renovando em mim a fé e a gratidão”.

O que é Colite?

Colite é a inflamação do cólon (intestino grosso), podendo ser causada por problemas de circulação, alergias, medicamentos ou doenças autoimunes.

Entre os sintomas, estão dor abdominal, fadiga, diarreia e indícios semelhantes ao de uma gripe comum.