BAHIA

Prefeito de Luís Eduardo Magalhães celebra posição da cidade em ranking de segurança

Município foi classificado como segunda cidade mais segura da Bahia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 16:58 h
Junior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães
Junior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães (LEM), Junior Marabá (PP), celebrou a classificação do município como a segunda cidade mais segura para se viver na Bahia, na categoria de população acima dos 100 mil habitantes. A cidade que lidera o ranking na Bahia é Vitória da Conquista.

“Para nós é um orgulho estar com mais este destaque, e dentro de um tema tão controverso como é a segurança pública. É um indicativo que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito.

“Sempre que pensamos em segurança pública temos que pensar em prevenção. Acredito que isso faz com que as ocorrências caíam e a segurança chegue na porta da casa do cidadão”, concluiu o Marabá.

Luís Eduardo Magalhães é conhecido por ser um grande polo do agronegócio no oeste baiano e por ter a 6ª maior economia do estado.

“Acredito que essa conquista é fruto da forma com que o prefeito trata a segurança pública no município. Ele tem a consciência de que a tarefa policial é técnica e nos dá carta branca para combater o crime em suas diversas frentes, seja na proteção à população ou nos crimes de trânsito”, disse João Paulo, secretário de Segurança e Trânsito.

João Paulo, secretário de Segurança e Trânsito e Junior Marabá, prefeito de LEM
João Paulo, secretário de Segurança e Trânsito e Junior Marabá, prefeito de LEM | Foto: Divulgação

Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil

O Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil lançado em novembro de 2025 pela MySide classifica as cidades com mais segurança no país para se viver. De acordo com ele, a cidade de Luís Eduardo Magalhães é a 2ª cidade mais segura para se viver em todo o estado da Bahia, considerando municípios com população acima de 100 mil pessoas.

O indicador principal utilizado pelo Anuário é a taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes, com base em dados do IBGE e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.

Vitória da Conquista também aparece no ranking das cidades mais seguras do Nordeste, ocupando a 14ª posição na região.

No terceiro lugar está Itabuna, seguida de Alagoinhas e em 5º lugar a cidade de Barreiras. A cidade que aparece em 10º lugar é Porto Seguro, com mais de 60 assassinatos a cada 100 mil habitantes.

Tags:

agronegócio na Bahia Anuário Cidades Mais Seguras Luís Eduardo Magalhães ranking de segurança segurança pública taxa de assassinatos

x