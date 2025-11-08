Cidade da Bahia entra em situação de emergência após temporal

Parte da cidade foi destruída pelo temporal - Foto: Reprodução | Instagram

Caetité foi atingida por um temporal nesta sexta-feira, 7. Causadas pelo ciclone extratropical que rodeia o Brasil nesta semana, as fortes chuvas causaram pontos de alagamento na cidade, que fica localizada no sudoeste da Bahia e entrou em estado de emergência.

Em registros, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver as ruas tomadas pela água e veículos, como carros e motos, sendo arrastados por alguns pontos do município. Ainda não há registros de feridos ou ocorrências graves, mas diversos empreendimentos foram impactados com o ocorrido.

Em um decreto, publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Caetité decretou situação de emergência. O documento alega que as chuvas causaram desabamentos, danos em vias públicas e interrupção de serviços públicos e privados.

O órgão municipal ainda informou que é preciso implantar ações imediatas para conter os impactos, com atendimento à população, recuperação da infraestrutura e contratações em caráter emergencial, pois cerca de cinco pessoas ficaram desabrigadas.

Chuva segue forte neste fim de semana

Em nota, a Prefeitura informou que a chuva deve seguir forte ao longo das próximas horas e durante todo o fim de semana. O órgão reforçou que equipes da Defesa Civil, Serviços Públicos, Engenharia e Desenvolvimento Social estão realizando vistorias, diagnósticos estruturais e intervenções nos trechos afetados.

“A equipe da Prefeitura, junto com a Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Social, já estão mobilizadas para realizarem ações emergenciais.Pedimos a todos que fiquem atentos aos alertas meteorológicos, pois a previsão indica novas chuvas fortes para amanhã, possivelmente ainda mais intensas”, escreveram no Instagram.

Por fim, as autoridades alertaram que pessoas em situação de risco devem acionar a Defesa Civil ou a Prefeitura. Dentre as principais recomendações para diminuir o risco de acidentes estão: evitar travessias em áreas alagadas, desligar aparelhos elétricos durante tempestades, não enfrentar correntezas e procurar abrigo em local seguro até a chuva cessar.