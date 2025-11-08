Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

Cidade da Bahia entra em situação de emergência após temporal

A prefeitura emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 12:47 h
Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Parte da cidade foi destruída pelo temporal -

Caetité foi atingida por um temporal nesta sexta-feira, 7. Causadas pelo ciclone extratropical que rodeia o Brasil nesta semana, as fortes chuvas causaram pontos de alagamento na cidade, que fica localizada no sudoeste da Bahia e entrou em estado de emergência.

Em registros, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver as ruas tomadas pela água e veículos, como carros e motos, sendo arrastados por alguns pontos do município. Ainda não há registros de feridos ou ocorrências graves, mas diversos empreendimentos foram impactados com o ocorrido.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Agora Sudoeste (@agorasudoeste)

Em um decreto, publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Caetité decretou situação de emergência. O documento alega que as chuvas causaram desabamentos, danos em vias públicas e interrupção de serviços públicos e privados.

O órgão municipal ainda informou que é preciso implantar ações imediatas para conter os impactos, com atendimento à população, recuperação da infraestrutura e contratações em caráter emergencial, pois cerca de cinco pessoas ficaram desabrigadas.

Leia Também:

Carro de nutricionista é localizado no Calabetão, próximo à BR-324
ABACS comemora 25 anos como ponte cultural entre Bahia e Espanha
Freedom: PC desmantela esquema de saúde do CV e prende líderes

Chuva segue forte neste fim de semana

Em nota, a Prefeitura informou que a chuva deve seguir forte ao longo das próximas horas e durante todo o fim de semana. O órgão reforçou que equipes da Defesa Civil, Serviços Públicos, Engenharia e Desenvolvimento Social estão realizando vistorias, diagnósticos estruturais e intervenções nos trechos afetados.

“A equipe da Prefeitura, junto com a Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Social, já estão mobilizadas para realizarem ações emergenciais.Pedimos a todos que fiquem atentos aos alertas meteorológicos, pois a previsão indica novas chuvas fortes para amanhã, possivelmente ainda mais intensas”, escreveram no Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Caetité (@prefeituradecaetite)

Por fim, as autoridades alertaram que pessoas em situação de risco devem acionar a Defesa Civil ou a Prefeitura. Dentre as principais recomendações para diminuir o risco de acidentes estão: evitar travessias em áreas alagadas, desligar aparelhos elétricos durante tempestades, não enfrentar correntezas e procurar abrigo em local seguro até a chuva cessar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia caetité estado de emergência temporal temporal na bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Play

Caminhão tomba em Dias d’Ávila e carga é saqueada pela população

Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x