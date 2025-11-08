Menu
BAHIA
VAI CHOVER?

Ciclone provoca temporal na Bahia neste fim de semana

A passagem do fenômeno natural pode causar fortes pancadas de chuva

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 7:54 h
Diversos municípios do estado serão atingidos pela chuva
Diversos municípios do estado serão atingidos pela chuva -

Um ciclone extratropical mudará o clima do Brasil neste fim de semana. Com rajadas de vento acima de 100 km/h, o fenômeno natural aumenta o risco de alagamentos, queda de energia e transtornos em várias regiões do país, incluindo a Bahia, que pode ser atingida por um temporal.

Segundo informações divulgadas pelo Climatempo, a frente fria passa pelo oeste e sul da Bahia. Na sexta-feira, 7, municípios destas regiões foram afetados com chuva moderada e risco de temporais. Já neste sábado, 8, a chuva diminui e ocorre de forma mais isolada, em certos horários do dia.

As instabilidades voltam com tudo no domingo, 8, e atingem as regiões oeste e sul, com possibilidade de temporais. Entretanto, o resto do estado, incluindo Salvador, segue com clima estável, variando entre quente e seco.

Outras regiões do país

O Sul do Brasil segue com tempo fechado e com risco de temporais ao longo do fim de semana, acendendo um alerta para estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que foi atingido por um tornado nesta sexta-feira, 7. As instabilidades também passam por áreas do Sudeste e Centro-Oeste brasileiro.

Já no Norte, as pancadas de chuva seguem irregulares e estados como Amazonas, Acre e Rondônia serão atingidos com maior intensidade durante os próximos dias.

x