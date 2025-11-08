TRAGÉDIA
Tornado destrói cidade, deixa cinco mortos e mais de 100 feridos
O temporal acendeu um alerta para a defesa civil da região
Por Franciely Gomes
Um tornado destruiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, localizada no Centro-Sul do Paraná, nesta sexta-feira, 7. O temporal, classificado como grau 3, deixou cerca de cinco pessoas mortas e mais de 130 feridas na região.
Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil Estadual, as vítimas foram levadas para hospitais de Laranjeiras do Sul, município vizinho, e a equipe segue em busca de pessoas e animais nos escombros. A equipe médica da cidade também montou um hospital de campanha para atender a população.
Em registros que viralizaram nas redes sociais, é possível ver postes de energia derrubados e casas destelhadas. O órgão ainda informou que mais da metade do município sofreu danos estruturais severos em residências e prédios públicos.
🇧🇷 Tornado atinge o município de Rio Bonito do Iguaçu (PR) e deixa rastro de destruição— Midiagem 🦅 (@Midiagem_) November 8, 2025
Na tarde desta sexta-feira (07/11/2025), um forte fenômeno climatico com características de tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste do Paraná.
Relatos de moradores… pic.twitter.com/akIftB9427
Foram emitidos alertas vermelhos para cerca de outros seis municípios vizinhos devido a velocidade dos ventos na região, que chegaram a marca de mais de 70 km/h, como informou o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
Manifestação do governo
Governador do Paraná, Ratinho Junior usou suas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido e lamentou a morte das vítimas. Ele afirmou que o governo está trabalhando para proteger a população e conter os danos causados pelo fenômeno natural.
“A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade à população das regiões afetadas”, escreveu ele em nota publicada em seu perfil do Instagram.
