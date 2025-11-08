São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Cachoeira Véu de Noiva - Foto: Tamás Bodolay | Divulgação

Nem só de ETs, bruxas e misticismo vive a cidade de São Tomé das Letras. O que muitos não sabem, é que por trás de tanta energia pairando no ar do Sul de Minas Gerais, com sua belíssima construção em pedras de quartzito, a natureza complementa a cidade esotérica em suas formas infinitas, seja nas mais de 30 cachoeiras catalogadas ou em sua vegetação diversa.

O ecoturismo em São Tomé das Letras, ganha destaque com o complexo da Cachoeira Véu de Noiva, um destino que une a beleza natural da região a uma estrutura de lazer singular. Embora a cidade mineira conte com outras cachoeiras famosas, como a Paraíso, Lua, Antares e Vale das Borboletas, Véu de Noiva se diferencia das outras espalhadas pelo Brasil que levam o mesmo nome, pela infraestrutura construída ao redor da queda d'água.

E foi por lá que o portal A TARDE começou sua jornada de exploração do destino na natureza. Prefira colocar no seu roteiro de viagem um ou dois dias exclusivos para o ecoturismo, garanto que vale a pena, tanto quanto o mergulho que fizemos na última matéria na história e misticismo de São Tomé.

Cachoeira Véu de Noiva

O projeto, idealizado por Rodrigo Carteli, que trocou a agitação de São Paulo pela vida na natureza, começou a tomar forma em janeiro de 2020, após a assinatura da escritura de concessão. Atualmente, o complexo emprega diretamente 15 funcionários nativos da cidade, gerando um total de cerca de 35 empregos indiretos na região.

O complexo oferece uma gama diversificada de serviços e atrações. Além do restaurante com porções e bebidas, os visitantes têm acesso a espaços de lazer como teatros sensoriais, slackline, a recém-criada Vila Hobbit e um balanço projetado para "despertar emoções e sentimentos antigos". No topo da montanha, é possível encontrar um observatório com uma torre de madeira para vigília noturna de estrelas.

| Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

Situado em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, o espaço é descrito como uma "ilhota", cercada por água. O Rio do Peixe, que segue para o Sul do país, e o Rio Pinhal, que alimenta a cachoeira, se encontram nas proximidades, bem perto da nascente do Rio de São Tomé. A biodiversidade é rica, com menção do proprietário a espécies como a samambaia rosa, orquídeas e diversas espécies de fauna e flora local.

O funcionamento do atrativo é diário, das 7h às 17h, incluindo fins de semana e feriados, mesmo com chuva ou frio. Não há serviço de hospedagem, focando exclusivamente na visitação.

Para atrair mais público em dias específicos, o complexo promove festas temáticas que estendem o horário de funcionamento até as 20h. Carteli enfatiza o caráter consciente das atividades.

"A gente estica um pouquinho mais o público, na verdade, porque às 17h encerra. Então nós já fazemos uma festa de atração principal nesse horário para que estique um pouco o nosso funcionamento até às 20h. Depois disso, desliga tudo mesmo porque tem as plantinhas e as galinhas também tem que dormir”, explica Carteli.

Rodrigo Carteli, empresário | Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

A entrada custa R$ 40 por pessoa, com pagamento aceito via Pix, débito, crédito e até mesmo Bitcoin, refletindo a forte presença da criptomoeda na cultura local. O valor foi mantido congelado para os anos de 2025 e 2026, visando acessibilidade. Crianças até 10 anos não pagam, e idosos têm direito à meia-entrada, mediante compra online, conforme a legislação.

Grutas

As duas cavernas são o grande destaque do distrito de Sobradinho de Minas, uma área mais afastada do centro de São Tomé das Letras, cercada por montanhas, natureza exuberante e um povo mais acolhedor. Sobradinho de Minas se tornou um distrito de São Tomé das Letras por razões de organização político administrativa e desenvolvimento local.

Gruta do Labirinto

Essa gruta é notável por sua formação em quartzito e possui cerca de 150 metros de extensão. Seu trajeto é dividido em múltiplos caminhos estreitos, formando o labirinto que lhe dá o nome, com alturas que variam entre 3 e 6 metros.

A visita é guiada, e é comum o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como capacetes e lanternas. Após a exploração, o passeio muitas vezes se conecta a outros atrativos da propriedade, como o Poço Azul ou o Poço do Meio, ideais para um mergulho refrescante.

Gruta do Labirinto | Foto: Tamás Bodolay | Divulgação

Além de toda a experiência, devido à sua complexidade, é vista como um local de fortes energias e um desafio para quem busca introspecção, ou um paraíso interno para quem a procura.

Gruta do Sobradinho

Possui cerca de 100 metros de extensão e se diferencia por ter um riacho que atravessa seu interior, formando pequenos lagos e desembocando em uma bela corredeira e piscinas naturais externas.

Este atrativo costuma ser mais estruturado, oferecendo a opção de day use com infraestrutura de apoio como bares, restaurantes e, em alguns casos, piscinas e áreas de lazer adjacentes à experiência da gruta. A travessia também requer guia e EPIs. Também é possível se hospedar por mais de um dia, com toda estrutura de leitos e padrão quatro estrelas.

Gruta do Sobradinho | Foto: Tamás Bodolay | Divulgação

Uma lenda popularmente associada a esta área de Sobradinho, conta a história de escravos fugitivos que se esconderam com ouro nas cavernas, mas que teriam morrido de fome no local. Por isso, populares também chamam o distrito de “Assombradinho”.

Ambas as experiências, embora naturais, são comercializadas como passeios guiados que combinam aventura subterrânea com o contato com a água e a beleza cênica do entorno, além de renovação das energias com o contato constante com a pedra do amor, quartzo rosa.

Noite em São Tomé das Letras

Mesmo após um dia intenso de aventura, como a exploração das grutas em Sobradinho, a recarga de energias em São Tomé das Letras (MG) se completa com uma visita aos seus dois principais polos gastronômicos noturnos: o tradicional Alquimista Restaurante e o moderno Jardim Secreto (Restaurante & Lounge Bar). Os estabelecimentos oferecem experiências distintas que refletem tanto a herança histórica da cidade quanto seu famoso apelo esotérico.

| Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

O Alquimista

Com uma trajetória que começou em 1990, o Alquimista Restaurante é um pilar da tradição local, focado em resgatar e celebrar a comida típica mineira em sua essência mais pura. O ambiente é um capítulo à parte: o restaurante funciona em uma sede que remonta a aproximadamente 1740, uma construção tombada como patrimônio histórico, conferindo ao local um charme rústico e um autêntico aconchego mineiro.

O cardápio honra a culinária regional, oferecendo desde pratos clássicos servidos em panelas de ferro até opções individuais. Para quem busca algo diferente, o local é conhecido por suas pizzas na pedra e, frequentemente, apresenta som ao vivo.

Uma curiosidade gastronômica é a "pizza frita", uma herança do antigo proprietário italiano do estabelecimento. A continuidade da tradição é garantida: a mãe de Eduardo, o atual proprietário, herdou o nome do local, e as cozinheiras mantêm-se na casa há mais de 25 anos.

Jardim Secreto

Em um espectro totalmente diferente, o Jardim Secreto (Restaurante & Lounge Bar) atrai o público que busca o lado moderno e esotérico da vida noturna de São Tomé. O ambiente é moldado como um lounge bar, mesclando gastronomia com entretenimento garantido pelo "show dos ETs" para os clientes do local.

| Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

A experiência noturna é embalada por música ao vivo com cantores locais, atraindo uma clientela alternativa. O cardápio foca em porções, petiscos e uma vasta seleção de bebidas, incluindo drinks autorais e vinhos. A atração na cartela de drinks fica por conta do "Disco Voador", vendido nas opções com e sem álcool (kids). Trata-se de uma combinação de duas doses do gin artesanal, feito em São Tomé das Letras, que leva o nome de "Cogumelo Azul", energético, gelo e meio limão espremido, dentro de um copão estampado com ETs, com direito a luz de led piscando. Veja vídeo [Claro que tinha de deixar esse gostinho de "quero", para vocês]:

Embora ofereça pratos mais elaborados, o local também se adapta ao público diversificado com opções vegetarianas e veganas. O carro-chefe do estabelecimento hoje é a lasanha quatro queijos, que ganhou o prêmio "Garfo de Ouro" do sul de Minas. A receita campeã é da cozinheira Ana Maria Seixas.

Lasanha premiada no "Garfo de Ouro" | Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

E falando em diversificado, entre as mil possibilidades de se fazer pão de queijo em Minas Gerais, impossível não falar sobre o pão de queijo frito. Este preparo, uma variação deliciosa do clássico mineiro, oferece uma casca crocante por fora e um interior macio e borrachudo, representando o apreço local por transformar a iguaria em uma experiência gastronômica ainda mais rica e saborosa, ideal para ser consumido como petisco noturno.

A viagem do portal A TARDE segue pela Serra da Mantiqueira. O próximo destino é a cidade de Itamonte, que faz parte de um conjunto de maiores produtores de queijo mineiro. Conhecemos de perto a produção, desde a ordenha da vaca ao que chega nos nossos paladares, reconhecidos e premiados nacional e internacionalmente.

* Jornalista foi convidada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Cultura de Minas.