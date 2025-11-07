Menino de dois anos morre afogado em piscina da casa dos avós

Lucca foi encontrado pelo avô dentro da piscina - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma tragédia atingiu a família de Lucca Henrique Ribeiro Silva, de 2 anos, na zona rural de Itapé, no sul da Bahia, nesta quarta-feira (6). A criança morreu afogada na piscina da casa dos avós, onde estava sob os cuidados do avô

De acordo com familiares, o avô saiu por alguns minutos para fechar a porteira da propriedade e, ao retornar, encontrou Lucca submerso na piscina. Apesar das tentativas de reanimação feitas pelos próprios familiares e pela equipe médica do Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, a criança não resistiu.

O corpo de Lucca foi enterrado nesta quinta- feira, 7, em Santa Maria da Vitória | Foto: Reprodução Redes Sociais

Lucca havia sido deixado sob os cuidados dos avós paternos enquanto a mãe tentava obter informações sobre a própria mãe, que está desaparecida, aumentando ainda mais a dor da família. As informações são da TV Santa Cruz.

Após passar por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, o corpo da criança foi liberado na manhã desta quinta-feira, 7. O enterro correu no Cemitério Campus Santo, em São José da Vitória, às 16h.