Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI VINGAR?

Benefício ao consumidor: estacionamentos de shoppings terão gratuidade e pontos de recarga

Se aprovada, lei obrigará que estabelecimentos destinem no mínimo de 5% do número total de vagas

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

07/11/2025 - 19:52 h | Atualizada em 08/11/2025 - 11:32
Estacionamento de um shopping de Salvador.
Estacionamento de um shopping de Salvador. -

Em meio a possibilidade da volta da gratuidade, os estacionamentos de shoppings de Salvador podem ser obrigados a cumprir outra determinação que pode impactar a rotina de clientes e trabalhadores destes estabelecimentos comerciais.

O deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD) protocolou um projeto de lei que torna obrigatória a reserva de vagas de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em shoppings e estacionamentos privados de uso coletivo em todo o estado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na justificativa da proposta, o parlamentar diz que é necessária uma quantidade maior de pontos de recarga para acompanhar o ritmo acelerado do crescimento nas vendas dos veículos eletrificados.

“A carência de pontos de carregamento não só dificulta a utilização dos veículos elétricos e híbridos como também desestimula a aquisição de novos automóveis por parte do consumidor. Diante desse cenário, é que se propõe exigir uma maior disponibilização de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo e em shoppings centers em todo o Estado da Bahia", diz uma parte do texto.

Leia Também:

Bruno Reis dá palavra final sobre estacionamento grátis em shoppings
Cemitério de escravizados: estacionamento em Salvador é interditado pelo Iphan
Estacionamentos de Salvador cobram indevidamente além do tempo usado

O projeto prevê a instalação de pontos de recarga no número mínimo de 5% e máximo de 10% do número total de vagas disponibilizadas em cada estabelecimento.

A proposta ainda precisa ser avaliada nas comissões temáticas para ser votada no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Se aprovada, seguirá para sanção e só depois disso entrará em vigor.

Gratuidade

Salvador voltou a discutir a gratuidade nos shoppings da cidade, após um projeto de lei, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), tramitar na Câmara Municipal.

O PL nº 209/2023, que propõe gratuidade nos estacionamentos de shoppings para consumidores que realizem compras em valor igual ou superior a cinco vezes o valor da taxa cobrada, será tema de audiência pública no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino, na próxima segunda-feira, 10.

Durante a audiência, serão ouvidos representantes de shoppings, lojistas, órgãos de defesa do consumidor e sociedade civil, promovendo um diálogo transparente e construtivo sobre a medida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

consumidor deputado Angelo Coronel Filho estacionamentos de shoppings gratuidade veículos elétricos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estacionamento de um shopping de Salvador.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Estacionamento de um shopping de Salvador.
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Estacionamento de um shopping de Salvador.
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Estacionamento de um shopping de Salvador.
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x