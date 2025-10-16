Menu
PRAXE

Shoppings: cobrança do estacionamento em Salvador já é prática consolidada

Associação diz que cobrança integra estrutura dos serviços oferecidos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/10/2025 - 11:19 h
Projeto busca conceder isenção da tarifa para consumidores
Projeto busca conceder isenção da tarifa para consumidores -

A proposta que prevê a volta da gratuidade nos estacionamentos dos shoppings de Salvador reacendeu o debate sobre a cobrança do serviço na capital baiana. O projeto de lei, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), tramita na Câmara Municipal e busca conceder isenção da tarifa para consumidores que apresentem comprovante de compra equivalente a cinco vezes o valor do estacionamento, hoje entre R$ 9 e R$ 14.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o coordenador regional da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) na Bahia, Edson Piaggio, afirmou que o tema é considerado “pacificado do ponto de vista jurídico e social”, e que a cobrança faz parte da estrutura de serviços oferecidos pelos empreendimentos.

“A cobrança de estacionamento por parte do shopping é um assunto pacificado, tanto do ponto de vista jurídico quanto social. O shopping continua cobrando porque oferece uma série de serviços e segurança aos usuários”, explicou.

Piaggio também destacou que a cobrança de estacionamento não é uma prática exclusiva dos shoppings, mas um modelo consolidado em diferentes setores de serviço no Brasil e no mundo.

“Quando você vai ao hospital, paga pelo estacionamento; se vai a uma clínica, paga; se vai à rodoviária, paga pelo transporte; se vai ao aeroporto, paga. Então, isso já é uma prática consolidada no mercado, tanto no Brasil quanto em outros países”, argumentou.

Bruno Reis dá palavra final sobre estacionamento grátis em shoppings
Estacionamento gratuito? Relembre início da cobrança em shoppings de Salvador
Estacionamento pode voltar a ser gratuito nos shoppings de Salvador

Questionado sobre o posicionamento da Abrasce em relação ao projeto, ele afirmou que a entidade ainda não se manifestará oficialmente, aguardando o avanço da tramitação na Câmara.

“O que nós temos que esperar ainda é o andamento do projeto de lei, para depois tomar as medidas cabíveis. No momento, estamos acompanhando como espectadores”, pontuou.

O projeto de lei

O vereador Randerson Leal defende que a proposta tem como objetivo aliviar os gastos dos consumidores e fortalecer o comércio local. “Vamos voltar a trabalhar esse projeto com força total para construirmos juntos uma solução justa para Salvador”, afirmou o parlamentar.

Leal argumenta que o consumidor que gasta dentro do shopping não deve ser penalizado com uma tarifa considerada abusiva. “O consumidor que vai ao shopping e gasta seu dinheiro ali dentro não deveria pagar uma tarifa de estacionamento tão alta. A ideia é equilibrar essa relação entre clientes e empreendimentos”, destacou.

Decisão Judicial

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o fato de haver uma decisão judicial sobre o assunto transitada em julgado, sem possibilidade de recurso, faz com que o texto do vereador "não tenha a eficácia esperada".

