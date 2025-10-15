Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Estacionamento gratuito? Relembre início da cobrança em shoppings de Salvador

Proposta reacende debate iniciado em 2015, quando a cobrança foi autorizada na capital

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

15/10/2025 - 13:27 h
A tarifa passou a ser paga a partir do dia 22 de junho
A tarifa passou a ser paga a partir do dia 22 de junho -

A possível volta do estacionamento gratuito nos shoppings de Salvador animou os consumidores. A proposta prevê isenção para quem apresentar comprovante de compra igual ou superior a cinco vezes o valor da tarifa, atualmente entre R$ 9 e R$ 14.

Implementada na capital baiana em 2015, a decisão provocou debates entre os empresários do setor, que temiam uma redução no fluxo de consumidores, e gerou insatisfação entre os clientes com o fim da gratuidade. [Confira abaixo matérias da época publicadas no Jornal A TARDE]

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Projeto de Lei

O projeto de lei, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), tramita na Câmara Municipal e busca aliviar os gastos dos soteropolitanos e estimular o comércio local. “Vamos voltar a trabalhar esse projeto com força total... para construirmos juntos uma solução justa para Salvador”, afirmou Leal.

Segundo o vereador, a medida pretende equilibrar a relação entre clientes e shoppings. “O consumidor que vai ao shopping e gasta seu dinheiro ali dentro não deveria ser penalizado com uma tarifa abusiva de estacionamento”, destacou.

Relembre como a cobrança começou

A cobrança pelo uso dos estacionamentos dos shoppings passou a ser autorizada em Salvador no ano de 2015, após a assinatura de um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) entre a prefeitura e os estabelecimentos, no dia 18 de junho.

No dia 19, o Jornal A TARDE publicou o anúncio da novidade. Na época da cobrança, os shoppings concordaram com alguns termos. Entre o pacote de compensações, avaliado em aproximadamente R$ 108 milhões estava:

  • Instalação de semáforos inteligentes em diversos corredores da cidade;
  • Implantação de um centro de monitoramento;
  • Vigilância eletrônica;
  • Reforço na segurança dos estabelecimentos para proteger os clientes.
Reprodução / Cedoc
Reprodução / Cedoc | Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A tarifa passou a ser paga a partir do dia 22 de junho, com oito shoppings centers autorizado a fazer a cobrança, são eles: da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Bela Vista, Paralela, Barra, Lapa e Piedade.

Leia Também:

Vistoria anual de táxis tem prazo ampliado em Salvador
Estacionamento pode voltar a ser gratuito nos shoppings de Salvador
Sem pagar aluguel, Casas Bahia pode ser despejada do Salvador Shopping

Queda nas vendas

Na época, donos de shopping centers de Salvador esperavam uma queda de 10% a 15% no fluxo de clientes nos centros comerciais.

Em uma entrevistaao A TARDE, o presidente regional da Associação Brasileira dos Shopping Centers (Abrasce), Edson Piaggio, afirmou que a expectativa dos empresários quanto à redução no número de clientes tinha como referência a experiência de outras capitais brasileiras, como Aracaju (SE).

Edson Piaggio explicou que acredita que a queda estenderia depois de dois meses. "Haverá, realmente, uma queda no número de veículos e de pessoas, além da redução do volume de negócios, mas isso volta ao normal logo", disse.

Reprodução / Cedoc
Reprodução / Cedoc | Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O que pensavam os clientes

No domingo, 21 de junho, último dia de gratuidade no Shopping da Bahia, vários clientes ouvidos por A TARDE afirmaram que vão privilegiar o comércio nos bairros e salas de cinema fora de shopping.

"Acho que virei menos ao shopping e buscarei soluções alternativas", declarou o chaveiro Edízio do Carmo, 37. Ele se diz a favor da cobrança, mas pondera quanto à forma como será feita.

"Não deviam cobrar de quem comprovasse que consumiu. Mas usar o estacionamento como garagem e ir trabalhar, eu desaprovo também", defendeu.

O estudante de contabilidade Alex Oliveira, 36, acredita que deveria haver isenção para quem consumisse um valor predeterminado. "Não é justo eu ir ao cinema, gastar R$ 50 e ainda pagar estacionamento", reclamou. Ele também desaprovou o uso abusivo dos estacionamentos por não clientes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estacionamento gratuidade Salvador shoppings tarifa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A tarifa passou a ser paga a partir do dia 22 de junho
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

A tarifa passou a ser paga a partir do dia 22 de junho
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

A tarifa passou a ser paga a partir do dia 22 de junho
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

A tarifa passou a ser paga a partir do dia 22 de junho
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x