Sem pagar aluguel, Casas Bahia pode ser despejada do Salvador Shopping

O Salvador Shopping entrou com uma ação de despejo contra a Via Varejo S/A, responsável pelas Lojas Casas Bahia, alegando falta de pagamento de aluguéis e encargos contratuais. A causa da ação ultrapassa R$ 2,7 milhões.

De acordo com os autos do processo que o portal A TARDE teve acesso, as partes mantêm um contrato de locação desde 23 de abril de 2009. A última renovação do contrato ocorreu em 26 de dezembro de 2023, com prazo de 60 meses, iniciando em 9 de setembro de 2024.

O valor do aluguel mensal foi fixado em R$ 216.827,95, atualizado por índices pré-determinados, ou equivalente a 1,5% das vendas brutas da loja. Segundo o Salvador Shopping, a inadimplência caracteriza violação contratual, o que motivou a ação judicial com pedido de despejo e eventual cobrança de valores devidos.

O Salvador Shopping alega que a locatária deixou de pagar os valores devidos, resultando em um débito atualizado de R$ 1.093.723,55, incluindo multas, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-DI, conforme previsto no contrato.

A ação foi movida com base na Lei de Locações (Lei nº 8.245/91) e solicita a rescisão do contrato, desocupação do imóvel e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, calculados em 20% sobre o débito.

O processo ainda está em estágio inicial, cabendo à Via Varejo apresentar defesa. A fiadora do contrato, Globex Administração e Serviços Ltda., também será notificada formalmente sobre a ação.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com o Salvador Shopping, que informou que não irá se manifestar sobre o assunto.