RENOVAÇÃO

Ônibus 100% climatizado? Salvador investe R$ 173 milhões em nova frota

Saiba qual será o modelo dos ônibus da capital baiana

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/10/2025 - 11:49 h | Atualizada em 13/10/2025 - 12:05
Ônibus de Salvador euro VI
Ônibus de Salvador euro VI -

O governo Bruno Reis (União Brasil) deu mais um passo para renovar a frota de ônibus de Salvador, uma das promessas de campanha do prefeito durante as eleições de 2024. Os novos veículos terão as seguintes características:

  • Ônibus básico a diesel;
  • piso alto
  • padrão Euro VI.

Os modelos, por sua vez, são os que já estão em circulação pela cidade. A nova frota custará aos cofres públicos R$ 173,1 milhões, fruto do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) Mobilidade, de autoria do governo federal, de acordo com as informações do Diário Oficial do Município (DOM), publicado na última sexta-feira, 10.

Ao todo, a cidade deve receber 226 novos veículos, da marca Mercedes Benz do Brasil, que venceu a licitação e arrematou o valor milionário. A encarroçadora, isto é, a fabricação e montagem da carroceria, permanece a Caio.

A ideia, como vem defendendo o gestor municipal, é que todos os novos veículos convencionais Euro 6 tenham ar-condicionado, como consta no documento de campanha de Bruno.

“Alcançar, até o final de 2028, uma frota 100% climatizada no transporte coletivo de Salvador”, diz um trecho do documento.

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Atualmente, o sistema de ônibus municipais tem 1.947 transportes públicos, sendo 102 da frota renovada, desse total: oito são elétricos e 94 são Euro a diesel VI.

O que são veículos EURO 6?

Os ônibus deste modelo são atrativos por emitirem menos gases poluentes, pois contam com limites mais baixos de baixos de óxidos de nitrogênio, partículas sólidas e hidrocarbonetos.

Câmara de Salvador aprova subsídio no transporte público da cidade

A prefeitura de Salvador subsidiará em R$ 0,42 o valor das passagens dos transportes públicos da capital baiana. A medida será aplicada aos ônibus convencionais e dos Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como “amarelinhos”. Os BRTs também estão incluído na despesa tarifária.

Sem o custeio do Executivo, as tarifas dos ônibus chegariam a R$ 6,02 no próximo ano, tornando a capital baiana a terceira cidade com a passagem mais cara do Brasil. Atualmente, os passageiros desembolsam R$ 5,60 para utilizarem o serviço.

O subsídio foi autorizado pelos vereadores de Salvador, no dia 25 de setembro, durante votação na Câmara da cidade.

Veja o histórico da tarifa de ônibus em Salvador

  • 2017: R$3,60
  • 2018: R$ 3,70
  • 2019: R$ 4,00
  • 2020: R$ 4,20
  • 2021: R$ 4,40
  • 2022: R$ 4,90
  • 2023: R$ 5,20
  • 2025: R$ 5,60

