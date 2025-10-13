Ônibus 100% climatizado? Salvador investe R$ 173 milhões em nova frota

Ônibus de Salvador euro VI - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

O governo Bruno Reis (União Brasil) deu mais um passo para renovar a frota de ônibus de Salvador, uma das promessas de campanha do prefeito durante as eleições de 2024. Os novos veículos terão as seguintes características:

Ônibus básico a diesel;

piso alto

padrão Euro VI.

Os modelos, por sua vez, são os que já estão em circulação pela cidade. A nova frota custará aos cofres públicos R$ 173,1 milhões, fruto do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) Mobilidade, de autoria do governo federal, de acordo com as informações do Diário Oficial do Município (DOM), publicado na última sexta-feira, 10.

Ao todo, a cidade deve receber 226 novos veículos, da marca Mercedes Benz do Brasil, que venceu a licitação e arrematou o valor milionário. A encarroçadora, isto é, a fabricação e montagem da carroceria, permanece a Caio.

A ideia, como vem defendendo o gestor municipal, é que todos os novos veículos convencionais Euro 6 tenham ar-condicionado, como consta no documento de campanha de Bruno.

“Alcançar, até o final de 2028, uma frota 100% climatizada no transporte coletivo de Salvador”, diz um trecho do documento.

Ônibus de Salvador | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Atualmente, o sistema de ônibus municipais tem 1.947 transportes públicos, sendo 102 da frota renovada, desse total: oito são elétricos e 94 são Euro a diesel VI.

O que são veículos EURO 6?

Os ônibus deste modelo são atrativos por emitirem menos gases poluentes, pois contam com limites mais baixos de baixos de óxidos de nitrogênio, partículas sólidas e hidrocarbonetos.

