Novas linhas de ônibus passam a circular em Salvador; veja percursos

Salvador ganhou três novas linhas de ônibus do Sistema de Transporte Complementar (Stec) neste sábado, 11. Os transportes devem atender às principais regiões da capital baiana, onde circulam o maior número de pessoas diariamente.

Dentre os locais contemplados estão o entorno da Avenida Paralela, Avenida Pinto de Aguiar, Avenida Suburbana, Sussuarana, São Cristóvão, Itapuã e outras localidades. As linhas são: L111 – Baixa do Fiscal/Lobato x Terminal Campinas/Brasilgás; L210 – Terminal Campinas x Aeroporto; e L509 – Terminal Campinas x Itapuã.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) os novos roteiros atendem ao Terminal Campinas de Pirajá e as linhas estão previstas para operar diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 5h às 20h.

Confira o roteiro de cada linha:

A linha L111 – Baixa do Fiscal/Lobato x Terminal Campinas/Brasilgás terá intervalo médio de 15 minutos e sairá do Terminal Baixa do Fiscal, passando pela Rua Luiz Maria, Avenida Suburbana, ruas Almirante Tamandaré, Mourão de Sá, BA-528, BR-324 e marginal da BR-324, chegando ao Terminal Campinas.

Na retorno, ela passará pela Rua da Bolívia, Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada Velha de Ipitanga, BR-324, marginal da BR-324, BA-528, Viaduto de Paripe, ruas Almirante Mourão de Sá e Almirante Tamandaré e Avenida Suburbana, chegando ao Terminal Baixa do Fiscal.

Já a linha L509 – Terminal Campinas x Itapuã terá intervalo médio de 30 minutos e sairá do Terminal, passando pela Rua da Bolívia, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua da Somália, BR-324, Avenida 29 de Março, ruas Celika Nogueira, Dr. Jorge Costa Andrade e Presidente Médici, Largo Vitor Augusto Meier, Rua Cel. Azevedo, Rótula da Caj. 5, Rua Dep. Herculano Menezes, Rótula da Caj. 8, Estrada da Paciência, Rótula da Feirinha, Estrada do Coqueiro Grande, Rua Fernando Caldas, avenidas Aliomar Baleeiro, São Cristovão, Dorival Caymmi, e Octavio Mangabeira, ruas Beijupirá, Sub Oficial Gildo Z. Pistolato e Sargento Renato Santos, Avenida Octavio Mangabeira e Rua Aristides Milton, chegando ao Largo de Cira, em Itapuã.

Em seu retorno, ela passará pela Rua Aristides Milton, avenidas Dorival Caymmi e São Cristóvão, BA-526, Rua Boquira, viaduto em frente ao Salvador Norte Shopping, Avenida São Cristóvão, Rua Lauro de Freitas, 1ª travessa 3 de Maio, Avenida Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande, Rua Fernando Caldas, Praça Regina Guimarães, Rua Fernando Caldas, Estrada do Coqueiro Grande, Rótula da Feirinha, Avenida Eng. Raymundo Carlos Nery, Rua Aníbal Maia Sampaio, Avenida Jorge Calmon, Praça Regina Guimarães, Rua Dep. Herculano Menezes, Rótula da Cajazeira 5, Rua Cel. Azevedo, Largo Vitor Augusto Meier, ruas Presidente Médici, Dr. Jorge Costa Andrade e Dr. Oswaldo José Leal, Avenida 29 de Março, BR-324 e marginal da BR-324, chegando ao Terminal Campinas.

Por fim, a linha L210 – Terminal Campinas x Aeroporto terá intervalo médio de 20 minutos e sairá do Terminal, passando pela Rua da Bolívia, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua da Somália, avenidas Cardeal Avelar Brandão Vilela e Ulysses Guimarães, 5ª avenida do CAB, 1ª avenida do CAB, viaduto do CAB, avenidas Paralela, Pinto de Aguiar, Octávio Mangabeira, Dorival Caymmi e São Cristóvão, chegando ao Aeroporto.

Na volta, passará pela Travessa Santos Dumont (rua das locadoras), Avenida Santos Dumont, retorno, Rua Meire Teixeira do Nascimento, Rua Doutor Gerino Souza Filho, BA-099, avenidas São Cristovão, Octavio Mangabeira, Pinto de Aguiar e Paralela, 4ª avenida do CAB, avenidas Ulysses Guimarães, Cardeal Avelar Brandão Vilela, Aliomar Baleeiro, Rua da Bolívia, viaduto da Brasilgás e marginal da BR-324, chegando ao Terminal Campinas.