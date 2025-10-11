Menu
DIA DAS CRIANÇAS

5 lugares de graça para você levar as crianças em Salvador além das praias

Cidade conta com espaços que podem servir de diversão no Dia das Crianças e em qualquer feriado

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

11/10/2025 - 13:34 h
Salvador tem opções gratuitas além das praias
Criança feliz gosta mesmo é de brincar, pular e correr por aí. Para garantir a diversão dos pequenos durante o feriadão do Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, neste domingo, 12, Salvador oferece diversas opções de lazer ao ar livre e programação cultural, com acesso gratuito.

Além das tradicionais praias, a capital baiana conta com parques e espaços públicos que são alternativas saudáveis para toda a família manter contato direto com a natureza e aproveitar a data especial.

5 sugestões de lugares de graça para levar as crianças

Parque da Cidade

Parque Municipal Joventino Silva
Parque Municipal Joventino Silva | Foto: Divulgação

O Parque Municipal Joventino Silva, mais conhecido como Parque da Cidade, é uma ótima opção para toda a família.

Localizado no Itaigara, o espaço disponibiliza ambientes diferenciados, garantindo diversão e aventuras para a meninada, além de ser um momento de comunhão com a natureza, indispensável para uma vida mais saudável.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 4h30h às 22h, e sábados e domingos, 4h30 às 19h.

Parque Lagoa dos Dinossauros

Lagoa dos Dinossauros, no Stiep
Lagoa dos Dinossauros, no Stiep | Foto: Divulgação

O Parque Lagoa dos Dinossauros, no Stiep, é uma excelente pedida para apresentar o mundo jurássico aos pequenos, com réplicas de dinossauros que fascinam a criançada.

Funcionamento: De terça domingos, 8h00 às 17h.

Parque Lagoa dos Pássaros

Também situado no Stiep, o Parque Lagoa dos Pássaros permite ótimos momentos de lazer e diversão em família. O local é propício para passeios, caminhadas e piqueniques ao ar livre.

Funcionamento: Das 5h às 19h.

Localização: Travessa Arnaldo Lopes da Silva.

Pelourinho

As programações são para todas as idades
As programações são para todas as idades | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O centro histórico de Salvador recebe uma programação especial voltada para o Dia das Crianças neste fim de semana, oferecendo cultura e entretenimento de forma gratuita.

Sábado (11): O Projeto Sódomo realiza a "Festa das Crianças" no Largo Tereza Batista, das 10h às 15h30, com atividades lúdicas e educativas.

Domingo (12): O show infantil "Playgrude", com Marcela Bellas e convidados, anima o Largo Pedro Archanjo, das 16h às 19h.

Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC)

Museu de Arte Contemporânea
Museu de Arte Contemporânea | Foto: Fernando Barbosa | IPAC

Inaugurado em setembro de 2023, o MAC ocupa o espaço do antigo Palacete das Artes, no bairro da Graça. Com exposições fixas e temporárias, o museu é uma imersão no cenário contemporâneo da arte.

O local também abriga o Preta Café Bistrô e a Loja de Artesanato da Bahia, que complementam a experiência.

Rua da Graça, 284 – Graça

Terça a domingo, das 10h às 20h

x