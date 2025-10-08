Menu
SALVADOR

Dia das Crianças em Salvador: onde doar brinquedos e curtir com a família

Confira onde você pode doar e fazer uma criança mais feliz

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

08/10/2025 - 8:49 h | Atualizada em 10/10/2025 - 16:10
Crianças curtindo o Zoológico de Salvador
Crianças curtindo o Zoológico de Salvador -

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, vai muito além dos presentes e das brincadeiras. Em Salvador, a data tem se tornado também um convite à solidariedade — com campanhas de arrecadação de brinquedos, lanches e doações financeiras voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade.

Ao mesmo tempo, a cidade oferece uma série de programações gratuitas e acessíveis para quem quer celebrar o dia com os pequenos em um clima de alegria e cuidado.

Onde doar brinquedos e espalhar sorrisos

Algumas instituições e projetos sociais seguem recebendo contribuições ao longo de todo o mês de outubro. Confira onde e como participar:

APAE

  • Recebe brinquedos em bom estado e outros itens.
  • (71) 3270-8307

Lar da Criança

  • Acolhe crianças e adolescentes. As doações podem ser feitas via PIX ou pelo site oficial.

GACC Bahia – Grupo de Apoio à Criança com Câncer

  • Aceita brinquedos e materiais audiovisuais em bom estado.
  • Av. Oceano Pacífico, 210 – São Marcos
  • (71) 3399-2020
  • www.gaccbahia.org.br

Casa Lar Padre Vigília – Bairro da Paz

  • (71) 3287-1765

Creche Sorriso de Criança – Caminho de Areia

  • (71) 3313-0164

Lar Vida – Novo Marotinho

MINISTÉRIO INFANTIL 2025 - IG. BATISTA NACIONAL RENASCENTE

  • 71 98361-4798

Dica: antes de doar, verifique se os brinquedos estão limpos e funcionando. Cada instituição possui seus próprios horários e prioridades — confirme por telefone antes de ir.

Imagem ilustrativa da imagem Dia das Crianças em Salvador: onde doar brinquedos e curtir com a família
| Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Campanhas em destaque

Campanha de Doação de Lanches – Creche Escola Menino Jesus

  • Atende 125 crianças de até 5 anos no Loteamento Arenoso. A creche arrecada sucos, achocolatados, biscoitos e bolinhos.
  • Rua Luciano Santos, 13B – Arenoso

Campanha Dia das Crianças – Creche Escola Menino Jesus

  • Objetivo: garantir um brinquedo novo para cada criança da instituição.
  • Entrega: 1º de novembro
  • Rua Luciano Santos, 13B – Arenoso

Campanha Criança Feliz – Sociedade Irmãos Solidários (SIS)

Atende crianças de 3 a 8 anos no Parque São Bartolomeu. Recebe brinquedos e contribuições financeiras.

  • Parque São Bartolomeu – Salvador
  • (71) 3235-3751 / (71) 98839-4508
  • Banco do Brasil | Ag. 3463-0 | C/C 105329-9 | PIX/CNPJ: 03.806.788/0001-16

Outras iniciativas podem ser encontradas no Portal do Voluntariado (voluntariosocial.ba.gov.br) e no perfil @coracoessolidariosssa no Instagram.

Passeios gratuitos e programas em família

Depois da doação, que tal aproveitar o dia com as crianças? Salvador tem uma lista de espaços ao ar livre e culturais com entrada gratuita — perfeitos para curtir o feriado sem gastar muito.

Parques e natureza

  • Parque Metropolitano de Pituaçu – pedalinhos, lago e trilhas ecológicas.
  • Parque dos Ventos – playground, ciclovia e área para piqueniques.
  • Parque das Dunas – trilhas guiadas e contato direto com o meio ambiente.
  • Dique do Tororó – esculturas dos Orixás, pedalinhos e área de lazer.

Cultura e aprendizado

  • Museu de Energia (Pelourinho) – entrada gratuita, experiências interativas sobre ciência e sustentabilidade.
  • Museu Geológico da Bahia (Vitória) – fósseis, rochas e minerais para aprender brincando.
  • Casa do Carnaval – imersão nas cores e sons da folia baiana.
  • MAM Bahia (Comércio) – arte, natureza e oficinas educativas.

Praias e diversão

Porto da Barra, São Tomé de Paripe, Praia do Flamengo, Vilas do Atlântico e Ipitanga figuram entre as opções mais procuradas por famílias com crianças.

Eventos especiais para o Dia das Crianças

Além das opções gratuitas, a cidade também terá programações temáticas com ingressos acessíveis.

Entre os destaques estão o Patati Patatá Circo Show (Parque Shopping Bahia), o Fantástico Mundo da Adelba (Patamares), o Dia da Família no Shopping Barra, e o musical “Os Saltimbancos” no Teatro Jorge Amado.

Mais do que um presente

Doar um brinquedo, compartilhar um lanche ou oferecer um dia de diversão pode parecer um gesto pequeno — mas para muitas crianças, é a diferença entre um dia comum e uma lembrança feliz.

Neste 12 de outubro, Salvador se transforma em um grande ponto de encontro entre solidariedade e afeto. E, no fim das contas, é isso que o Dia das Crianças deveria ser: uma celebração do amor em movimento.

