Dia das Crianças em Salvador: onde doar brinquedos e curtir com a família

Crianças curtindo o Zoológico de Salvador - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, vai muito além dos presentes e das brincadeiras. Em Salvador, a data tem se tornado também um convite à solidariedade — com campanhas de arrecadação de brinquedos, lanches e doações financeiras voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade.

Ao mesmo tempo, a cidade oferece uma série de programações gratuitas e acessíveis para quem quer celebrar o dia com os pequenos em um clima de alegria e cuidado.

Onde doar brinquedos e espalhar sorrisos

Algumas instituições e projetos sociais seguem recebendo contribuições ao longo de todo o mês de outubro. Confira onde e como participar:

APAE

Recebe brinquedos em bom estado e outros itens.

(71) 3270-8307

Lar da Criança

Acolhe crianças e adolescentes. As doações podem ser feitas via PIX ou pelo site oficial.

GACC Bahia – Grupo de Apoio à Criança com Câncer

Aceita brinquedos e materiais audiovisuais em bom estado.

Av. Oceano Pacífico, 210 – São Marcos

(71) 3399-2020

www.gaccbahia.org.br

Casa Lar Padre Vigília – Bairro da Paz

(71) 3287-1765

Creche Sorriso de Criança – Caminho de Areia

(71) 3313-0164

Lar Vida – Novo Marotinho

MINISTÉRIO INFANTIL 2025 - IG. BATISTA NACIONAL RENASCENTE

71 98361-4798

Dica: antes de doar, verifique se os brinquedos estão limpos e funcionando. Cada instituição possui seus próprios horários e prioridades — confirme por telefone antes de ir.

| Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Campanhas em destaque

Campanha de Doação de Lanches – Creche Escola Menino Jesus

Atende 125 crianças de até 5 anos no Loteamento Arenoso. A creche arrecada sucos, achocolatados, biscoitos e bolinhos.

Rua Luciano Santos, 13B – Arenoso

Campanha Dia das Crianças – Creche Escola Menino Jesus

Objetivo: garantir um brinquedo novo para cada criança da instituição.

garantir um brinquedo novo para cada criança da instituição. Entrega: 1º de novembro

1º de novembro Rua Luciano Santos, 13B – Arenoso

Campanha Criança Feliz – Sociedade Irmãos Solidários (SIS)

Atende crianças de 3 a 8 anos no Parque São Bartolomeu. Recebe brinquedos e contribuições financeiras.

Parque São Bartolomeu – Salvador

(71) 3235-3751 / (71) 98839-4508

Banco do Brasil | Ag. 3463-0 | C/C 105329-9 | PIX/CNPJ: 03.806.788/0001-16

Outras iniciativas podem ser encontradas no Portal do Voluntariado (voluntariosocial.ba.gov.br) e no perfil @coracoessolidariosssa no Instagram.

Passeios gratuitos e programas em família

Depois da doação, que tal aproveitar o dia com as crianças? Salvador tem uma lista de espaços ao ar livre e culturais com entrada gratuita — perfeitos para curtir o feriado sem gastar muito.

Parques e natureza

Parque Metropolitano de Pituaçu – pedalinhos, lago e trilhas ecológicas.

– pedalinhos, lago e trilhas ecológicas. Parque dos Ventos – playground, ciclovia e área para piqueniques.

– playground, ciclovia e área para piqueniques. Parque das Dunas – trilhas guiadas e contato direto com o meio ambiente.

– trilhas guiadas e contato direto com o meio ambiente. Dique do Tororó – esculturas dos Orixás, pedalinhos e área de lazer.

Cultura e aprendizado

Museu de Energia (Pelourinho) – entrada gratuita, experiências interativas sobre ciência e sustentabilidade.

– entrada gratuita, experiências interativas sobre ciência e sustentabilidade. Museu Geológico da Bahia (Vitória) – fósseis, rochas e minerais para aprender brincando.

– fósseis, rochas e minerais para aprender brincando. Casa do Carnaval – imersão nas cores e sons da folia baiana.

– imersão nas cores e sons da folia baiana. MAM Bahia (Comércio) – arte, natureza e oficinas educativas.

Praias e diversão

Porto da Barra, São Tomé de Paripe, Praia do Flamengo, Vilas do Atlântico e Ipitanga figuram entre as opções mais procuradas por famílias com crianças.

Eventos especiais para o Dia das Crianças

Além das opções gratuitas, a cidade também terá programações temáticas com ingressos acessíveis.

Entre os destaques estão o Patati Patatá Circo Show (Parque Shopping Bahia), o Fantástico Mundo da Adelba (Patamares), o Dia da Família no Shopping Barra, e o musical “Os Saltimbancos” no Teatro Jorge Amado.

Mais do que um presente

Doar um brinquedo, compartilhar um lanche ou oferecer um dia de diversão pode parecer um gesto pequeno — mas para muitas crianças, é a diferença entre um dia comum e uma lembrança feliz.

Neste 12 de outubro, Salvador se transforma em um grande ponto de encontro entre solidariedade e afeto. E, no fim das contas, é isso que o Dia das Crianças deveria ser: uma celebração do amor em movimento.