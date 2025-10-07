Menu
ROCK BAIANO

Ultra Bomb agita Salvador com dois shows e novo single

Banda soteropolitana leva seu rock autoral cru e visceral a Cajazeiras e Fazenda Grande em fim de semana de peso

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

07/10/2025 - 7:23 h | Atualizada em 14/10/2025 - 15:13
Vocalista Tiago Barulho e Madubass, da banda Ultra Bomb
Vocalista Tiago Barulho e Madubass, da banda Ultra Bomb

A banda soteropolitana Ultra Bomb, uma das novidades do rock autoral na Bahia, está com a agenda cheia e vai presentear o público com uma dobradinha de shows em Salvador. Serão dois eventos de peso: o show "Pé na Porta" no Brothers of Metal na sexta-feira, 17 de outubro, e o 8º Aniversário da Draugar Motoclube na sede do motoclube no sábado, no dia 18 de outubro.

A Ultra Bomb, conhecida por sua sonoridade crua e visceral, transforma temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em catarse, entregando performances intensas com riffs cortantes e grooves pulsantes. O fim de semana da banda também celebra a chegada de seu primeiro single, "Reza", que será lançado ainda em outubro, e os shows são a chance perfeita para o público sentir a força do novo trabalho.

Com uma proposta forte, autoral e comemorando o lançamento de seu novo single, Reza, a Ultra Bomb garante que o público de Salvador terá uma overdose de rock de qualidade neste fim de semana de outubro.

A banda é formada por Tiago Barulho (vocal), Wagner Madureira (baixo), Favila X. (guitarra) e Rafael Formiga (bateria e percussão).

Para o baixista Madureira, o grupo está muito empolgado, preparado e motivado com a chegada do primeiro single e com a boa aceitação do público baiano e das casas de shows da capital.

"A música 'Reza', nosso primeiro single, traz muito na nossa essência, mostra quem somos e o que as pessoas podem esperar da gente. Trazemos uma mistura de riffs pesados, com sons tribais, muito percussivo, um vocal que varia entre o canto e uma voz mais rasgada, um baixo na cara... Fizemos esse trabalho com muito entrega de todos da banda e poder mostrar esse som para nosso povo baiano, para a galera da cena rock e em vários cantos da cidade é muito bacana, nos deixa muito felizes e empolgados", contou Madureira, que completa:

"Estamos também no processo de produção do clipe, que vai ficar muito bacana. Mas antes mesmo do clipe, estaremos em todas as plataformas digitais e streams, como Apple Musica, Spotfy, Deezer e todos os outros".

Veja mais sobre a Ultra Bomb no Instagram: https://www.instagram.com/ultrabomboficial/

Favila X, Formiga, Madureira e Tiago Braulho formam a Ultra Bomb
Favila X, Formiga, Madureira e Tiago Braulho formam a Ultra Bomb | Foto: Elias Gold/Divulgação

Ultra Bomb leva peso e atitude ao Brothers of Metal

A sequência de peso começa na sexta-feira, 17 de outubro, com o evento "Pé na Porta", que é uma produção da própria banda. O show acontece no Brothers of Metal e contará ainda com os shows das bandas The Zero e Carnage, garantindo uma noite de rock autoral e peso.

Serviço

  • Evento: Pé na Porta
  • Atrações: Ultra Bomb, The Zero e Carnage
  • Data: 17 de outubro (Sexta)
  • Local: Brothers of Metal, Cajazeiras X
  • Horário: A partir das 19h
  • Entrada: R$ 5 (ingressos à venda no local)

Aniversário da Draugar Motoclube: rock, irmandade e liberdade

A maratona rock 'n' roll continua no sábado, 18 de outubro, quando a Ultra Bomb se junta à celebração de 8 anos do Draugar Motoclube. Em um evento que reúne a cultura do rock e das motocicletas estilizadas, a banda divide o palco com grandes nomes da cena local, como Estilhaços, Walk (cover do Pantera) e Primeira Capital (cover do Capital Inicial), além de uma atração surpresa.

A festa é tradicionalmente marcada pelo espírito de irmandade dos motoclubes e conta com churrasco, cerveja gelada e caldos de graça para os presentes.

Serviço

  • Evento: 8º Aniversário da Draugar Motoclube
  • Data: 18 de outubro (Sábado)
  • Local: Sede da Draugar Motoclube, Fazenda Grande 2
  • Horário: A partir das 14h
  • Atrações: Ultra Bomb, Estilhaços, Walk (cover do Pantera) e Primeira Capital (cover do Capital Inicial)
  • Entrada: Gratuita

Ultra Bomb no roteiro: mais datas confirmadas

E a Ultra Bomb não, com a genda cheia a banda já tem mais shows confirmados na capital baiana, consolidando sua presença na cena de rock:

  • 25 de Outubro (Sábado) – Sesi Casa Branca: a banda se apresenta no Caminho de Areia, em Salvador, ao lado das bandas Divinora e Fernão Gaivota.
  • 9 de Novembro (Sábado) – Coligados Bar: o show acontece em Pirajá, e a Ultra Bomb divide o palco com as bandas Estilhaços e The Zero.

x