ACB recebe delegação italiana para incentivo à produção de pescado na Baía de Todos-os-Santos

A Associação Comercial da Bahia (ACB) recebeu, nesta segunda-feira, 13, Roberto Copparoni e Antonella Montisci, representantes da delegação italiana da Sardenha, em agenda realizada na sede da ACB. Além da presidente da associação, Isabela Suarez, também estavam presentes na recepção o secretário estadual de Agricultura, Pablo Barrozo, a secretária municipal do Mar, Duda Lomanto, e outras autoridades.

Titular da Seagri, Pablo Barrozo ressaltou a importância da participação da comunidade italiana no desenvolvimento da agricultura e agora, com a entrega da Usina de Beneficiamento de Pescado da Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador, na atividade pesqueira no estado. O local será inaugurado na próxima quinta-feira, 16.

“A unidade de Bom Jesus dos Passos será um exemplo de que podemos produzir mais e melhor em toda a Baía de Todos-os-Santos. A Bahia tem um extensa faixa litorânea e o nosso desafio é aproveitar esse potencial de forma sustentável. O Governo do Estado está comprometido em fortalecer políticas públicas de incentivo e apoio a cada elo das cadeias produtivas da pesca e da aquicultura”, destacou o secretário.

Presidente da ACB e da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez destacou a relevância da parceria internacional e da iniciativa local. A Usina de Beneficiamento de Pescado Ilha de Bom Jesus dos Passos é fruto de uma cooperação entre a Fundação Baía Viva e a ONG Associação Voluntária Amici di Sardegna ETS, tendo como principal objetivo a transformação da realidade das marisqueiras, também presentes no encontro, e pescadores locais.

"Começamos a conversar faz um ano e meio, fomos procurados pela Associação Amici di Sardegna para poder cooperar na viabilização de uma usina de beneficiamento de pescados na Baía de Todos-os-Santos. Isso se confunde com o propósito da Baía Viva, que além de fazer preservação socioambiental, fazer revitalização turística, também faz um trabalho de desenvolvimento inclusivo"

"Foi completamente oportuno a viabilização dessa usina, que a gente inaugura na próxima quinta-feira, onde existirá uma capacitação em torno do beneficiamento do pescado. Agregar valor ao produto do mar", destacou Isabela.

Equipamento

A Usina de Beneficiamento de Pescado de Bom Jesus dos Passos vai oferecer melhores condições de trabalho para quem vive da pesca. A estrutura possui 100 metros quadrados e conta com bancadas e pias para higienização dos mariscos, caixas coletoras, depurador, fogão e freezers.

O processo de produção da pesca ao comércio envolve processos de lavagem, limpeza, cozimento, catação e congelamento até se tornar um produto final com maior controle de qualidade e valor agregado. Os trabalhadores receberão aulas práticas de beneficiamento para transformar mariscos e peixes de baixo valor comercial em produtos de maior valor agregado, a exemplo de linguiça, hamburguer e patê.

"Tenho certeza que esse projeto será ponto de partida para melhorar as condições da ilha e das marisqueiras", afirmou Antonella Monstici, representante da instituição italiana.