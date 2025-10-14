Menu
SALVADOR
SALVADOR

Vistoria anual de táxis tem prazo ampliado em Salvador

Segundo a Semob, 60% dos motoristas não regularizaram situação

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 10:17 h
O taxista deve solicitar a liberação da inspeção veicular
O taxista deve solicitar a liberação da inspeção veicular

A vistoria anual obrigatória dos táxis foi ampliada para até o dia 10 de dezembro, em Salvador. A informação foi divulgada na segunda-feira, 13, pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

O processo foi iniciado no dia 25 de agosto e até agora apenas 40% dos motoristas de táxi regularizaram a situação. Inicialmente, os profissionais teriam até o dia 19 de outubro para a conclusão das inspeções técnicas veiculares, que são realizadas pelas cinco Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela secretaria.

Anteriormente, a vistoria era realizada pela pasta, no pátio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), nos Barris. Hoje ela acontece através de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob e espalhadas em pontos estratégicos da cidade.

Como realizar procedimento:

O taxista deve solicitar a liberação da inspeção veicular por meio do portal Salvador Digital. É necessário anexar a documentação exigida, como carteira de habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV e licenciamento atualizado.

Após a liberação, o permissionário deve comparecer à Instituição Técnica Licenciada para a realização da inspeção veicular. Não haverá alteração nos valores da vistoria – de R$ 117,79 para o período atual e R$ 176,68 para os veículos com o procedimento atrasado.

O laudo técnico com o resultado será enviado pela ITL diretamente para a Cotae, em formato digital. Os veículos reprovados na inspeção terão até 30 dias para regularizar a situação.

O agendamento deve ser feito pelo autorizatário, mas a vistoria pode ser realizada pelo auxiliar, desde que apresente procuração.

x