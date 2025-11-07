Menu
REFORÇO NA SAÚDE

Governo investe valor milionário na construção de hospital na Bahia

Obra será executada pela Conder com recuros do PAC

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

07/11/2025 - 20:41 h | Atualizada em 10/11/2025 - 15:16
Hospital e Maternidade Regional Universitário de Paulo Afonso terá investmetno de R$ 148,9 milhões.
Hospital e Maternidade Regional Universitário de Paulo Afonso terá investmetno de R$ 148,9 milhões.

O governador Jerônimo Rodrigues assinou, nesta sexta-feira, 7, a ordem de serviço para a construção do novo Hospital e Maternidade Regional Universitário de Paulo Afonso.

A obra, que será executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder) e tem área de construção prevista de 15,2 mil metros quadrados, conta com investimento de R$ 148,9 milhões, por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal, do Governo do Estado e também da Eletrobrás.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual visitou o terreno onde será construída a unidade de saúde, na região do Vale do São Francisco, e entregou equipamentos para o Centro Cirúrgico do Hospital Nair Alves de Souza, um investimento de R$ 441 mil, e ainda, uma ambulância para o município, no valor de R$ 276 mil.

“O novo hospital de Paulo Afonso representa um avanço importante para a região, garantindo atendimento de qualidade, salvando vidas e evitando que as pessoas precisem percorrer longas distâncias em busca de tratamento. Além do impacto na assistência à saúde, o hospital também vai fortalecer a economia local e impulsionar o desenvolvimento regional”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues, destacando a importância do equipamento para os municípios que compõem o território de Itaparica.

Conselho de Ética da Câmara de Salvador abre inquérito contra Eliete Paraguassu
Benefício ao consumidor: estacionamentos de shoppings terão gratuidade e pontos de recarga
Inovação na Bahia: polissonografia auxilia no tratamento de distúrbios psiquiátricos

A nova unidade hospitalar contará com 165 leitos, sendo 20 de UTI Adulto e 10 de UTI Neonatal, além de Centro Cirúrgico e Obstétrico com sete salas cirúrgicas e três quartos PPP (parto, pós-parto e puerpério) e 10 consultórios para atendimento ambulatorial.

O hospital terá ainda um moderno Centro de Imagem, equipado com aparelho de raio X, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, endoscopia e ultrassonografia , além de serviço de banco de leite humano.

Capacidade de atendimento

Quando estiver com sua capacidade total em funcionamento, a unidade poderá realizar anualmente 42,2 mil consultas médicas e outras 32,4 mil consultas de urgência e emergência. A estimativa é de que o hospital tenha capacidade para 7,8 mil vagas de internações em enfermaria e 6,4 mil internações em UTI.

O Hospital e Maternidade Regional Universitário de Paulo Afonso beneficiará principalmente à população da Região Interestadual de Saúde Pernambuco-Bahia, contemplando um total de 53 municípios, dos quais 28 são baianos.

Jerônimo assinou, nesta sexta-feira, 7, a ordem de serviço para a construção do novo Hospital.
Jerônimo assinou, nesta sexta-feira, 7, a ordem de serviço para a construção do novo Hospital. | Foto: Amanda Ercília / GOVBA

Os moradores terão acesso a atendimento de urgência adulto e pediátrico; serviço de referência à gestação de alto risco; centro especializado em urgência de AVC; unidade hospitalar voltada à atenção de pessoas com sofrimento ou transtornos mentais; assistência em alta complexidade para cirurgias vasculares e procedimentos extra cardíacos; além de clínica geral, cirurgia geral e pediatria clínica e cirúrgica.

A secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, destacou a relevância da iniciativa para fortalecer a rede pública e ampliar o acesso da população a serviços de alta complexidade.

“Esse hospital representa um avanço histórico para o atendimento em saúde no território de Paulo Afonso e em toda a região. É fruto de uma parceria importante entre o Governo do Estado, os municípios e o Governo Federal, unindo esforços para garantir cuidado integral e de qualidade a quem mais precisa. Além disso, a gestão da Ebserh permitirá integrar assistência, ensino e pesquisa, fortalecendo a formação de profissionais e a produção de conhecimento em saúde”, ressaltou Roberta sobre o Hospital, que será administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e será vinculado à Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Apoio para estudantes de medicina

Com um amplo Centro de Ensino e Pesquisa com auditório para 100 pessoas, salas de aula, sala de simulação realística e núcleo de pesquisa, o hospital será campo de prática para os estudantes de graduação do curso de medicina ofertado pela Univasf. Atualmente, 40 alunos por ano ingressam no curso via Sisu.

x